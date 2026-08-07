Eks Member Brave Girls Nam Yu-jung Siap Debut Solo Setelah 10 Tahun Berkarier 

Nam yu jung (disaptch)

JawaPos.com – Nam Yu-jung, Eks Brave Girls yang kini dikenal sebagai BB Girls, akhirnya akan memulai perjalanan baru sebagai penyanyi solo.

Menurut laporan Dispatch, agensi RND Company pada 6 Agustus mengumumkan bahwa Yu-jung akan merilis album solo pertamanya bulan ini, menandai debut solo yang telah dinantikan sejak memulai karier di industri musik.

Berdasarkan pernyataan agensi yang dikutip Dispatch, album tersebut menjadi proyek solo pertama Nam Yu-jung setelah sekitar 10 tahun sejak debutnya bersama Brave Girls pada 2016.

Selama berkarier bersama grup, ia turut mengantarkan lagu-lagu seperti Rollin' dan We Ride meraih popularitas besar, termasuk fenomena kebangkitan Rollin' yang sempat mendominasi tangga lagu Korea.

Menurut Dispatch, album solo perdana Nam Yu-jung akan berisi lagu-lagu remake dari karya yang sudah akrab di telinga publik.

Meski berasal dari lagu populer, setiap trek akan diaransemen ulang dengan sentuhan musikal khas Yu-jung sehingga menghadirkan nuansa baru tanpa menghilangkan daya tarik aslinya.

Nam Yu-jung mengaku memiliki kedekatan emosional dengan lagu-lagu yang dipilih. Dalam pernyataannya yang dikutip Dispatch, ia mengatakan bahwa semua lagu tersebut merupakan karya yang sangat disukainya.

Ia juga berharap dapat membawakan lagu-lagu itu di berbagai festival musik dan menerima sambutan hangat dari para penonton.

Tak hanya album solo, Nam Yu-jung juga akan menghadirkan fake documentary berjudul Nam Yu-jung Wants to Fall in Love.

Menurut Dispatch, proyek ini dibuat karena seluruh lagu dalam album mengangkat tema cinta, sehingga dokumenter tersebut akan menjadi pelengkap yang memperkuat konsep keseluruhan albumnya.

Pihak RND Company menyatakan bahwa Nam Yu-jung tengah mempersiapkan album pertama yang sepenuhnya menggunakan namanya sendiri dan meminta penggemar menantikan musik serta penampilan barunya.

Sementara itu, Dispatch melaporkan bahwa Yu-jung dijadwalkan tampil di Waterbomb Sokcho 2026 pada 22 Agustus, sedangkan berbagai konten promosi album solo akan dirilis secara bertahap melalui media sosial resminya.