Miley Cyrus Kenang Momen Terakhir Bersama Dolly Parton

miley cyrus (x @chartdata)
JawaPos.com – Miley Cyrus mengenang percakapan terakhirnya bersama sang godmother, legenda musik country Dolly Parton, sebelum kepergian sang ikon pada usia 80 tahun.
Dalam wawancara terbarunya, seperti dilaporkan Variety, Miley mengungkap bahwa percakapan tersebut terjadi setelah dirinya mengirimkan salinan awal album terbarunya kepada Dolly. Momen itu menjadi salah satu kenangan terakhir yang sangat berarti bagi Miley.
Miley mengatakan hubungan mereka memiliki ikatan yang sangat unik meski keduanya berasal dari generasi dan latar belakang berbeda. Ia menggambarkan perbedaan tersebut justru menjadi alasan hubungan mereka terasa begitu istimewa.
Bagi Miley, Dolly bukan hanya sosok keluarga, tetapi juga figur yang memberikan pengaruh besar dalam perjalanan hidup dan karier musiknya.
Kedekatan Miley dan Dolly sendiri telah berlangsung sejak Miley masih bayi. Ayah Miley, Billy Ray Cyrus, pernah meminta Dolly menjadi godmother putrinya sebelum Miley lahir.
Hubungan keduanya kemudian semakin dekat ketika Dolly tampil sebagai Aunt Dolly dalam serial Hannah Montana, yang dibintangi Miley. Menurut Variety, Miley bahkan pernah mengatakan bahwa episode yang menghadirkan Dolly merupakan salah satu favoritnya.
Hubungan mereka tidak hanya terjalin secara personal, tetapi juga melalui musik. Miley dan Dolly beberapa kali tampil bersama membawakan lagu “Jolene”, termasuk di The Voice, Grammy Awards 2019, dan Miley’s New Year’s Eve Party pada 2022.
Keduanya juga berkolaborasi dalam lagu “Rainbowland” dari album Miley Younger Now serta tampil bersama dalam proyek musik Natal Dolly.
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