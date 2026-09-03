Miley Cyrus Akan Merilis Album ke-10 dan Hanya Mencantumkan Nama 'Miley'

JawaPos.com – Miley Cyrus mengumumkan akan merilis album studio ke-10 bertajuk Bass Persuades pada 18 September 2026 mendatang.

Dilansir dari laman People pada Kamis (3/9), Pemenang Grammy berusia 33 tahun tersebut akan merilis proyek musik terbarunya hanya dengan menggunakan nama depan, Miley, sebagai identitas artistik.

Pengumuman tersebut menandai dimulainya era baru dalam perjalanan karier musik penyanyi lagu “Flowers” itu.

Melalui unggahan di media sosial, Miley menjelaskan bahwa album Bass Persuades terinspirasi dari berbagai emosi dan perjalanan hidup, termasuk cinta, patah hati, serta pertumbuhan pribadi.

Miley menyebut musik sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan untuk menemani manusia melewati berbagai fase kehidupan. Album tersebut menjadi kelanjutan dari Something Beautiful yang sebelumnya dirilis pada Mei 2025.

Selain mengumumkan album baru, Miley juga memastikan akan menggelar dua pertunjukan di Hollywood Bowl, Los Angeles, pada 16 dan 18 Oktober.

Konser tersebut menjadi penampilan besar pertamanya dalam beberapa tahun terakhir setelah terakhir kali tampil di festival Corona Capital, Mexico City, pada November 2022.