Dolly Parton Tutup Usia Setelah Berjuang Melawan Kanker, Tinggalkan Warisan Musik Abadi

JawaPos.com – Legenda musik country Dolly Parton meninggal dunia pada 25 Agustus 2026 di usia 80 tahun setelah menjalani perjuangan singkat melawan kanker.

Dikutip dari Dispatch, kabar tersebut disampaikan pada 26 Agustus waktu Korea. Parton meninggal di Nashville, Tennessee, dan pihak keluarga mengungkap bahwa ia berpulang dengan dikelilingi orang-orang terkasih.

Perwakilan Parton kemudian mengonfirmasi bahwa sang ikon sebelumnya menjalani perawatan di Vanderbilt-Ingram Cancer Center.

Kepergian Parton meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan penggemarnya.

Keponakannya, Bryan Seaver, menyampaikan penghormatan melalui media sosial dan menggambarkan Parton sebagai sosok yang hidup dalam cahaya dan kini telah berada dalam pelukan Yesus.

Sebelum meninggal, Parton juga sempat berbicara mengenai kondisi kesehatannya. Ia mengaku mengalami masa sulit setelah suaminya, Carl Dean, meninggal pada Maret 2025.

Parton merupakan salah satu figur paling berpengaruh dalam sejarah musik country. Sepanjang kariernya, ia dikenal bukan hanya sebagai penyanyi, tetapi juga penulis lagu dengan kemampuan menciptakan karya yang mampu menembus batas genre dan generasi.

Salah satu mahakaryanya adalah “I Will Always Love You”, lagu yang kemudian kembali mendunia melalui versi Whitney Houston dalam film The Bodyguard (1992). Versi Houston bahkan menduduki puncak tangga lagu pop Amerika selama 14 pekan.

Warisan musik Parton jauh melampaui satu lagu. Ia meninggalkan ratusan karya yang membahas cinta, perpisahan, kehidupan, hingga pengalaman perempuan.