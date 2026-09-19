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Leni Setya Wati
Minggu, 20 September 2026 | 03.51 WIB

Brad Pitt Kembali untuk Sekuel World War Z, Edward Berger Jadi Sutradara 

brad pitt (x @popbase)

JawaPos.com – Kabar terbaru dari film Hollywood membawa kejutan bagi penggemar film zombie. Brad Pitt kembali membintangi sekuel World War Z yang tengah dikembangkan oleh Paramount Pictures.

Menurut laporan Variety, proyek tersebut juga telah menunjuk Edward Berger, sutradara All Quiet on the Western Front dan Conclave, untuk mengarahkan film terbaru ini.

Edward Berger akan menyutradarai film berdasarkan skenario yang ditulis oleh Dennis Kelly, sementara detail mengenai jalan cerita masih dirahasiakan.

Pitt juga akan kembali berada di balik layar sebagai produser bersama Dede Gardner dan Jeremy Kleiner melalui perusahaan produksi Plan B Entertainment. Berger turut bergabung sebagai executive producer dalam proyek tersebut.

Sekuel ini melanjutkan perjalanan waralaba yang bermula dari film World War Z garapan Marc Forster pada 2013.

Dalam film pertama, Pitt memerankan Gerry Lane, mantan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berpacu dengan waktu untuk menghentikan wabah zombie yang menyebar secara global.

Film tersebut diadaptasi dari novel karya Max Brooks dan meraup lebih dari 540 juta dolar AS di box office dunia.

Pengembangan sekuel World War Z sebenarnya telah berlangsung selama bertahun-tahun. Paramount mengumumkan pada CinemaCon April 2026 bahwa proyek tersebut kembali aktif dikembangkan setelah beberapa upaya sebelumnya tidak berlanjut.

Salah satu versi terdahulu bahkan sempat melibatkan David Fincher sebagai sutradara sebelum proyek tersebut akhirnya dihentikan pada 2019.

Kolaborasi Brad Pitt dan Edward Berger juga kembali berlanjut melalui proyek terbaru mereka. Keduanya sebelumnya bekerja sama dalam film The Riders produksi A24 yang telah menyelesaikan proses syuting dan kini berada dalam tahap pascaproduksi.

Sementara itu, Pitt juga tengah bersiap membintangi Heart of the Beast garapan David Ayer serta kembali memerankan Cliff Booth dalam film The Further Mis-Adventures of Cliff Booth arahan David Fincher.

Meski belum ada informasi mengenai judul resmi, jadwal produksi, maupun tanggal tayang, kembalinya Brad Pitt sebagai Gerry Lane menandai perkembangan penting bagi sekuel yang telah lama dinantikan tersebut.

Dengan Edward Berger di kursi sutradara dan Dennis Kelly sebagai penulis skenario, World War Z kembali memasuki tahap pengembangan aktif di Paramount.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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