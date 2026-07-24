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Leni Setya Wati
Jumat, 24 Juli 2026 | 21.57 WIB

Angelina Jolie Dikabarkan Dukung Keputusan Vivian Hapus Nama Belakang Brad Pitt 

angelin jolie (x @cinematicpulse7)
angelin jolie (x @cinematicpulse7
 
JawaPos.com - Angelina Jolie dan Brad Pitt kembali menjadi sorotan publik setelah putri bungsu mereka, Vivian, mengajukan permohonan untuk menghapus nama belakang sang ayah secara hukum.
 
Di tengah perhatian yang kembali tertuju pada keluarga tersebut, orang terdekat Jolie mengungkapkan bahwa aktris peraih Oscar itu tidak berniat memperpanjang konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
 
Dikutip dari The Chosun, Jolie tidak menyimpan kemarahan terhadap mantan suaminya. Ia disebut hanya berharap semua anggota keluarga dapat pulih dari luka yang mereka alami.
 
Selain itu, publik juga mengetahui keseluruhan cerita di balik konflik keluarga mereka, simpati terhadap anak-anak Jolie dan Pitt akan semakin besar.
 
Sikap anak-anak yang memilih tidak mengumbar persoalan keluarga di depan umum disebut sebagai bukti kedewasaan mereka.
 
Perhatian publik kembali mengarah pada keluarga ini setelah Vivian, yang telah berusia 18 tahun, mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi Los Angeles untuk mengubah nama resminya dari Vivian Marcheline Jolie-Pitt menjadi Vivian Marcheline Jolie.
 
Dalam dokumen tersebut, alasan perubahan nama hanya dituliskan sebagai "alasan pribadi".
 
Nama tengah "Marcheline" sendiri merupakan penghormatan kepada mendiang ibu Angelina Jolie, Marcheline Bertrand, yang meninggal dunia pada 2007.
 
Langkah Vivian bukanlah yang pertama di antara keenam anak pasangan tersebut. Sebelumnya, Shiloh juga telah memperoleh persetujuan hukum untuk menggunakan nama Shiloh Jolie, sementara Zahara resmi memakai nama Zahara Jolie.
 
Putra sulung mereka, Maddox, bahkan telah menggunakan nama Maddox Jolie dalam kredit film yang dikerjakan bersama sang ibu.
 
Meski belum mengajukan perubahan nama secara resmi, Knox juga diketahui menggunakan nama Knox Jolie dalam dokumen kelulusannya.
 
Di sisi lain, Pax memilih jalan yang berbeda. Meski hubungan dengan Brad Pitt disebut tidak terlalu dekat, ia dikabarkan masih menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga besar dari pihak ayah, termasuk bibi dan sepupu-sepupunya.
 
Hal itu menunjukkan bahwa setiap anak memiliki cara masing-masing dalam menyikapi dinamika keluarga mereka.
 
Angelina Jolie dan Brad Pitt berpisah pada 2016 dan baru merampungkan proses perceraian pada akhir 2024.
 
Kini, keputusan beberapa anak mereka untuk tidak lagi menggunakan nama belakang Pitt kembali memunculkan perhatian terhadap perjalanan keluarga tersebut, meski hingga saat ini baik Jolie maupun Pitt belum memberikan pernyataan resmi mengenai perkembangan terbaru tersebut.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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