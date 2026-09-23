5 C-Drama China Kolosal dengan Chemistry Romantis yang Sulit Dilupakan

JawaPos.com – Drama China bertema kostum selalu punya daya tarik lewat visual megah, busana tradisional, intrik kerajaan, hingga kisah cinta yang penuh konflik.

Namun, selain jalan cerita, chemistry antara pasangan utama juga kerap menjadi alasan penonton terus mengikuti setiap episode.

Soompi merangkum lima C-drama kostum yang menghadirkan pasangan dengan dinamika romantis yang menarik untuk disaksikan.

1. Blossom

Dibintangi Meng Zi Yi sebagai Dou Zhao dan Li Yun Rui sebagai Song Mo, Blossom mengisahkan perempuan yang mendapat kesempatan kedua untuk mengubah takdir setelah kehidupan sebelumnya berakhir tragis.

Pertemuan Dou Zhao dan Song Mo berkembang dari hubungan yang awalnya penuh keraguan menjadi kisah cinta yang perlahan semakin dalam. Perjalanan mereka dipenuhi rahasia, pengkhianatan, serta usaha menghindari kembali terjebak dalam takdir buruk.

2. The Prisoner of Beauty