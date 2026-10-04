7 Tantangan yang Kerap Ditemui dalam Hubungan Romantis di Era Digital Menurut Psikologi

seseorang yang mengalami tantangan hubungan romantis. (Magnific)

JawaPos.com - Perkembangan teknologi digital telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk cara seseorang mencari pasangan, membangun kedekatan, berkomunikasi, hingga mempertahankan hubungan romantis. Pesan instan, media sosial, video call, aplikasi kencan, dan berbagai platform digital membuat pasangan dapat terhubung hampir setiap saat, bahkan ketika berada di tempat yang berbeda.



Di satu sisi, teknologi memberikan banyak kemudahan. Pasangan dapat saling memberikan kabar dengan cepat, berbagi pengalaman melalui foto atau video, serta mempertahankan kedekatan meskipun dipisahkan oleh jarak. Namun, kedekatan digital juga menghadirkan persoalan baru yang tidak selalu sederhana.



Menariknya, masalah dalam hubungan romantis di era digital sering kali bukan semata-mata disebabkan oleh teknologi. Persoalannya dapat berkaitan dengan cara manusia memaknai pesan, mengelola kecemasan, menetapkan batas pribadi, mencari validasi, serta membangun rasa aman dalam hubungan.



Dilansir dari Psychology TOday pada Sabtu (3/10), dalam perspektif psikologi, berikut tujuh tantangan yang kerap muncul dalam hubungan romantis di era digital.



1. Overthinking karena Pesan yang Tidak Segera Dibalas



Salah satu persoalan yang sangat umum dalam hubungan digital adalah munculnya kecemasan ketika pasangan tidak segera membalas pesan.



Pada masa sebelum komunikasi digital menjadi bagian utama kehidupan sehari-hari, keterlambatan respons mungkin dianggap sebagai sesuatu yang normal. Namun, kehadiran aplikasi pesan instan membuat seseorang dapat melihat apakah pesan sudah terkirim, diterima, bahkan terkadang sudah dibaca.



Informasi tersebut dapat membuat seseorang lebih mudah memantau perilaku komunikasi pasangannya.



Ketika pesan sudah dibaca tetapi belum mendapatkan respons, misalnya, seseorang dapat mulai membuat berbagai interpretasi:



"Apakah dia marah?"



"Apakah dia sedang berbicara dengan orang lain?"



"Apakah dia sudah tidak tertarik?"



"Mengapa dia aktif di media sosial tetapi tidak membalas pesan saya?"



Masalahnya, informasi digital yang tersedia sering kali tidak cukup untuk menjelaskan alasan sebenarnya di balik perilaku seseorang.



Dalam psikologi, manusia memang cenderung berusaha mencari makna dari informasi yang ambigu. Ketika seseorang merasa tidak aman dalam hubungan, situasi yang tidak jelas dapat menjadi lebih mudah ditafsirkan secara negatif.



Keterlambatan membalas pesan sebenarnya bisa memiliki banyak penyebab: pekerjaan, kelelahan, sedang berkendara, membutuhkan waktu sendiri, lupa membalas, atau memang sedang tidak ingin berkomunikasi.



Namun, ketika seseorang sudah memiliki kekhawatiran tertentu mengenai hubungannya, keterlambatan respons dapat menjadi pemicu munculnya overthinking.



Ketika komunikasi berubah menjadi monitoring



Teknologi juga memungkinkan seseorang mengetahui banyak hal tentang aktivitas pasangannya. Status online, aktivitas media sosial, lokasi, unggahan, hingga interaksi dengan orang lain dapat diamati.



Jika tidak dikelola dengan baik, komunikasi dapat bergeser menjadi aktivitas monitoring.



Seseorang bukan lagi sekadar bertanya, "Bagaimana harimu?"



Melainkan mulai bertanya:



"Kenapa kamu online tapi tidak membalas?"



"Tadi kamu follow siapa?"



"Kenapa kamu menyukai foto orang itu?"



"Kamu di mana sekarang?"



Dalam kadar tertentu, pertanyaan semacam ini dapat muncul secara wajar. Namun, ketika berubah menjadi kebutuhan terus-menerus untuk mengawasi pasangan, hal tersebut dapat mengganggu rasa percaya dan otonomi dalam hubungan.



Apa yang dapat dilakukan?



Pasangan perlu membedakan antara kebutuhan akan komunikasi dan kebutuhan untuk mendapatkan kepastian setiap saat.



Membuat kesepakatan mengenai pola komunikasi dapat membantu. Misalnya, pasangan dapat membicarakan kapan biasanya mereka sibuk, kapan membutuhkan waktu sendiri, dan bagaimana cara memberi tahu ketika tidak dapat membalas pesan dalam waktu tertentu.



Hubungan yang sehat tidak selalu ditandai oleh respons yang cepat, tetapi oleh adanya pemahaman mengenai pola komunikasi masing-masing.



2. Perbandingan Sosial dan Standar Hubungan yang Tidak Realistis



Media sosial memungkinkan seseorang melihat kehidupan orang lain dalam jumlah yang sangat besar setiap hari.



Kita dapat melihat pasangan yang sering bepergian bersama, mendapatkan kejutan romantis, merayakan ulang tahun dengan cara mewah, mengunggah foto mesra, atau menampilkan kehidupan yang tampak harmonis.



Masalahnya, media sosial biasanya menampilkan potongan kehidupan, bukan keseluruhan kehidupan.



Seseorang mungkin hanya melihat pasangan yang sedang tersenyum di sebuah restoran, tetapi tidak mengetahui konflik yang mereka alami sebelum atau setelah foto tersebut diambil.



Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan social comparison, yaitu kecenderungan seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain.



Ketika perbandingan tersebut berlangsung terus-menerus, seseorang dapat mulai mempertanyakan hubungan sendiri.



"Mengapa pasangan orang lain lebih romantis?"



"Mengapa pacarku tidak pernah memberikan kejutan seperti itu?"



"Kenapa hubungan kami tidak seseru pasangan yang ada di Instagram?"



Padahal, hubungan romantis bukan kompetisi yang memiliki standar tunggal.



Kehidupan digital dapat menciptakan "hubungan ideal" yang tidak realistis



Konten romantis yang dikonsumsi berulang kali dapat membentuk gambaran tertentu tentang bagaimana sebuah hubungan "seharusnya" berjalan.



Misalnya, hubungan ideal dianggap harus selalu romantis, selalu memiliki komunikasi intens, selalu pergi bersama, selalu memberikan hadiah, atau selalu terlihat bahagia.



Padahal, hubungan nyata memiliki banyak dimensi.



Ada masa ketika pasangan sangat dekat. Ada masa ketika keduanya sibuk. Ada konflik. Ada perbedaan kebutuhan. Ada periode ketika hubungan terasa biasa saja.



Hubungan yang sehat tidak berarti hubungan tanpa masalah.



Yang lebih penting adalah bagaimana pasangan menghadapi masalah tersebut.



Validasi publik juga dapat menjadi sumber tekanan



Media sosial juga membuat hubungan romantis memiliki dimensi publik.



Sebagian orang merasa bahwa pasangan seharusnya mengunggah foto bersama sebagai bentuk pengakuan hubungan.



Ketika pasangan tidak mengunggah foto, seseorang dapat bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar dianggap penting.



Di sinilah pentingnya membedakan antara ekspresi kasih sayang dengan validasi sosial.



Seseorang dapat mencintai pasangannya tanpa harus selalu menunjukkannya kepada publik.



Sebaliknya, seseorang juga dapat sangat aktif mengunggah kemesraan di media sosial tetapi tetap memiliki persoalan serius dalam hubungan.



Karena itu, kualitas hubungan sebaiknya tidak diukur hanya berdasarkan apa yang terlihat di ruang digital.



3. Kecemburuan Digital dan Batasan dengan Orang Lain



Kecemburuan merupakan emosi yang dapat muncul dalam berbagai hubungan romantis. Namun, teknologi digital memberikan jauh lebih banyak kesempatan untuk mengetahui interaksi pasangan dengan orang lain.



Pasangan dapat melihat siapa yang memberikan komentar, siapa yang menyukai unggahan, siapa yang diikuti, atau dengan siapa pasangannya berinteraksi.



Situasi ini dapat memperbesar ruang untuk interpretasi.



Sebuah tanda "like" mungkin tidak memiliki arti romantis bagi satu orang, tetapi dapat dimaknai berbeda oleh pasangannya.



Demikian pula dengan percakapan pribadi, komentar, emoji, atau interaksi dengan mantan pasangan.



Batasan dalam hubungan tidak selalu sama untuk setiap pasangan



Salah satu persoalan penting adalah bahwa setiap pasangan mungkin memiliki definisi berbeda mengenai perilaku yang dianggap wajar.



Bagi satu pasangan, berteman dengan mantan mungkin bukan masalah.



Bagi pasangan lain, komunikasi intens dengan mantan dapat dianggap melewati batas.



Ada pula pasangan yang menganggap membalas komentar genit sebagai sesuatu yang tidak pantas, sementara pasangan lainnya melihatnya sebagai interaksi biasa.



Karena itu, persoalannya bukan hanya mengenai "boleh atau tidak boleh".



Pasangan perlu membicarakan batasan hubungan secara eksplisit.



Beberapa pertanyaan yang dapat dibicarakan bersama

Apakah komunikasi dengan mantan dianggap wajar?

Apakah ada batasan tertentu dalam percakapan dengan teman?

Bagaimana pasangan memandang interaksi romantis di media sosial?

Apakah pasangan perlu mengetahui kata sandi satu sama lain?

Apakah berbagi lokasi merupakan pilihan atau kewajiban?

Apa yang dianggap sebagai perilaku yang melanggar kepercayaan?



Tidak ada satu jawaban yang berlaku untuk semua pasangan.



Yang penting adalah adanya kesepakatan yang dibangun secara sukarela, bukan melalui tekanan atau ketakutan.



Privasi bukan berarti menyembunyikan sesuatu



Dalam hubungan romantis, kepercayaan dan privasi dapat berjalan berdampingan.



Seseorang tetap memiliki hak atas ruang pribadi meskipun berada dalam hubungan.



Memiliki ponsel pribadi, percakapan pribadi dengan teman, atau waktu untuk diri sendiri tidak otomatis berarti seseorang sedang menyembunyikan sesuatu.



Sebaliknya, tuntutan untuk mendapatkan akses tanpa batas terhadap perangkat pasangan dapat menjadi sumber konflik jika dilakukan sebagai bentuk kontrol.



4. Komunikasi Digital yang Mudah Menimbulkan Salah Paham



Komunikasi melalui teks memiliki keterbatasan.



Ketika berbicara secara langsung, manusia menggunakan berbagai informasi nonverbal seperti intonasi suara, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan konteks situasi.



Dalam pesan teks, sebagian besar informasi tersebut hilang.



Kalimat sederhana seperti:



*"Yaudah."



dapat memiliki banyak makna.



Bisa berarti setuju.



Bisa berarti kecewa.



Bisa berarti lelah.



Bisa juga memang hanya berarti "ya sudah".



Masalahnya, penerima pesan harus menebak konteks tersebut.



Emoji pun tidak selalu menyelesaikan masalah



Emoji memang dapat membantu memberikan nuansa emosional, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan komunikasi langsung.



Bahkan emoji yang sama dapat dimaknai berbeda oleh orang yang berbeda.



Akibatnya, konflik kecil dapat berkembang hanya karena interpretasi terhadap pesan.



Contoh sederhananya:



Seseorang mengirim pesan:



*"Terserah kamu."



Pasangannya mungkin membaca kalimat tersebut sebagai kebebasan memilih.



Namun, pengirimnya mungkin sebenarnya sedang merasa kecewa.



Perbedaan interpretasi tersebut dapat menciptakan konflik yang sebenarnya tidak akan sebesar itu jika dibicarakan secara langsung.



Konflik melalui chat dapat menjadi semakin panjang



Pesan teks juga memungkinkan seseorang terus mengirim pesan ketika sedang emosional.



Dalam kondisi marah, seseorang dapat mengirim banyak pesan sebelum memberikan kesempatan kepada pasangannya untuk menjelaskan.



Akibatnya, percakapan berubah menjadi pertukaran tuduhan.



Karena itu, tidak semua masalah cocok diselesaikan melalui pesan teks.



Untuk konflik yang melibatkan emosi kuat, percakapan melalui telepon, video call, atau tatap muka sering kali memberikan konteks yang lebih kaya.



Prinsip sederhananya adalah:



Semakin kompleks masalahnya, semakin penting komunikasi yang kaya konteks.



5. Ketergantungan pada Validasi Digital



Media sosial menyediakan berbagai bentuk umpan balik: like, komentar, reaksi, jumlah pengikut, pesan pribadi, dan sebagainya.



Dalam hubungan romantis, validasi digital dapat menjadi semakin kompleks.



Seseorang mungkin merasa senang ketika pasangannya memberikan komentar romantis pada unggahannya.



Namun, masalah dapat muncul ketika rasa berharga dalam hubungan mulai terlalu bergantung pada respons digital.



Misalnya, seseorang merasa dicintai ketika fotonya mendapatkan banyak komentar dari pasangan, tetapi merasa diabaikan ketika pasangan tidak memberikan reaksi.



Hal tersebut dapat menciptakan pola ketergantungan.



Apakah pasangan wajib menunjukkan cinta di media sosial?



Tidak selalu.



Setiap individu memiliki cara berbeda dalam mengekspresikan kasih sayang.



Ada orang yang nyaman menunjukkan kemesraan secara publik.



Ada yang lebih menyukai interaksi pribadi.



Ada pula yang hampir tidak menggunakan media sosial.



Perbedaan tersebut tidak otomatis menunjukkan perbedaan kadar cinta.



Yang perlu diperhatikan adalah apakah kebutuhan masing-masing pasangan sudah dibicarakan dan dipahami.



Jika seseorang merasa membutuhkan apresiasi atau pengakuan dari pasangan, kebutuhan tersebut sebaiknya dikomunikasikan secara langsung.



Daripada berkata:



"Kamu kok tidak pernah posting aku?"



Komunikasi yang lebih jelas dapat berbunyi:



"Aku merasa dihargai ketika kamu menunjukkan apresiasi terhadap hubungan kita. Aku ingin tahu bagaimana kamu melihat hal tersebut."



Dengan begitu, pembicaraan berpindah dari tuntutan terhadap perilaku digital menuju pembahasan kebutuhan emosional.



6. Berkurangnya Ruang untuk Diri Sendiri



Teknologi membuat pasangan dapat terhubung sepanjang waktu.



Kemudahan tersebut sekaligus dapat menciptakan ekspektasi bahwa pasangan harus selalu tersedia.



Jika seseorang membutuhkan waktu sendiri, perilaku tersebut terkadang dapat disalahartikan sebagai penolakan.



Padahal, kebutuhan untuk memiliki ruang pribadi merupakan bagian normal dari kehidupan manusia.



Hubungan yang sehat tidak mengharuskan dua individu melakukan segala sesuatu bersama.



Masing-masing orang tetap dapat memiliki pekerjaan, teman, keluarga, hobi, waktu istirahat, dan aktivitas pribadi.



Selalu terhubung bukan berarti selalu dekat secara emosional



Menariknya, pasangan dapat saling mengirim pesan sepanjang hari tetapi tetap merasa tidak benar-benar terhubung.



Hal ini menunjukkan bahwa kuantitas komunikasi tidak selalu sama dengan kualitas komunikasi.



Puluhan pesan pendek belum tentu lebih bermakna dibandingkan percakapan 30 menit yang benar-benar penuh perhatian.



Karena itu, pasangan dapat mempertimbangkan kualitas interaksi, bukan hanya frekuensinya.



Daripada sekadar bertanya:



"Sudah makan?"



"Lagi apa?"



"Di mana?"



sesekali pasangan dapat membangun percakapan yang lebih bermakna:



"Apa hal yang paling membuatmu lelah hari ini?"



"Ada sesuatu yang sedang kamu pikirkan akhir-akhir ini?"



"Apa yang bisa kulakukan agar kamu merasa lebih didukung?"



Pertanyaan seperti ini dapat membuka ruang bagi kedekatan emosional.



7. Jejak Digital, Masa Lalu, dan Sulitnya Memulai dari Awal



Tantangan terakhir berkaitan dengan sifat digital yang cenderung meninggalkan jejak.



Foto lama, komentar, unggahan, percakapan, atau hubungan masa lalu dapat tetap muncul bertahun-tahun kemudian.



Seseorang yang baru memulai hubungan dapat dengan mudah menemukan bagian dari masa lalu pasangannya melalui pencarian digital.



Hal ini dapat menimbulkan berbagai pertanyaan:



"Siapa orang ini?"



"Kenapa dulu kamu dekat dengannya?"



"Mengapa kamu pernah menulis seperti itu?"



"Apakah kamu masih memiliki perasaan terhadapnya?"



Dalam beberapa situasi, informasi tersebut memang relevan. Namun, pencarian tanpa batas terhadap masa lalu pasangan juga dapat menjadi sumber kecemasan.



Masa lalu digital tidak selalu mencerminkan kondisi saat ini



Manusia berubah.



Pandangan seseorang lima tahun lalu belum tentu sama dengan pandangannya sekarang.



Cara seseorang menggunakan media sosial ketika masih lajang juga belum tentu menggambarkan bagaimana ia menjalani hubungan saat ini.



Karena itu, konteks waktu sangat penting.



Persoalan bukan sekadar apa yang pernah dilakukan seseorang, tetapi bagaimana pasangan tersebut menjalani hubungan sekarang dan bagaimana keduanya membangun kepercayaan.



Ketika "stalking" menjadi kebiasaan



Mencari tahu tentang seseorang melalui media sosial pada tingkat tertentu merupakan perilaku yang umum.



Namun, jika seseorang terus-menerus memeriksa akun pasangan, membaca interaksi lama, mencari orang-orang yang berhubungan dengannya, atau menggunakan informasi tersebut untuk memastikan bahwa pasangan tidak melakukan sesuatu yang salah, aktivitas tersebut dapat menjadi bagian dari siklus kecemasan.



Seseorang merasa cemas.



Kemudian memeriksa media sosial.



Setelah menemukan informasi, ia merasa sedikit lega.



Namun, beberapa waktu kemudian kecemasan muncul kembali.



Akhirnya, pemeriksaan dilakukan lagi.



Siklus semacam ini dapat membuat seseorang semakin bergantung pada pencarian informasi digital untuk mendapatkan rasa aman.



Mengapa Teknologi Bisa Memperbesar Masalah dalam Hubungan?



Pada dasarnya, teknologi bukan satu-satunya penyebab masalah hubungan.



Teknologi lebih tepat dipahami sebagai lingkungan baru tempat kebutuhan dan pola psikologis manusia muncul.



Orang yang mudah merasa cemas dalam hubungan mungkin memiliki lebih banyak kesempatan untuk mencari kepastian melalui ponsel.



Orang yang memiliki kebutuhan kuat untuk mendapatkan validasi mungkin lebih memperhatikan respons pasangan di media sosial.



Orang yang sulit mempercayai pasangan mungkin menggunakan teknologi untuk melakukan pengawasan.



Dengan kata lain, teknologi dapat memperkuat pola yang sudah ada.



Karena itu, menyelesaikan masalah hubungan tidak cukup hanya dengan mengurangi penggunaan media sosial.



Yang juga penting adalah memahami kebutuhan emosional yang berada di balik perilaku tersebut.



Bagaimana Membangun Hubungan yang Lebih Sehat di Era Digital?



Menghadapi tantangan digital bukan berarti pasangan harus berhenti menggunakan media sosial atau aplikasi komunikasi.



Yang dibutuhkan adalah penggunaan teknologi secara lebih sadar.



Berikut beberapa prinsip yang dapat diterapkan.



1. Bedakan fakta dan interpretasi



Misalnya:



Fakta: pasangan belum membalas pesan selama tiga jam.



Interpretasi: pasangan sudah tidak peduli.



Keduanya bukan hal yang sama.



Belajar membedakan fakta dan interpretasi dapat membantu mengurangi kesimpulan yang terlalu cepat.



2. Buat kesepakatan komunikasi



Pasangan dapat membicarakan:



seberapa sering ingin berkomunikasi;

kapan biasanya sulit membalas pesan;

bagaimana memberi tahu jika sedang membutuhkan waktu sendiri;

kapan masalah sebaiknya dibicarakan melalui telepon atau tatap muka.



Kesepakatan tersebut dapat mengurangi ketidakpastian.



3. Bicarakan batasan digital secara terbuka



Hubungan akan lebih mudah dijalani jika pasangan memiliki pemahaman mengenai batasan masing-masing.



Pembicaraan mengenai mantan, teman, media sosial, privasi, unggahan, dan komunikasi dengan orang lain sebaiknya dilakukan sebelum masalah berkembang menjadi konflik.



4. Jangan menjadikan media sosial sebagai alat ukur kualitas hubungan



Jumlah foto bersama, komentar romantis, like, atau unggahan pasangan bukan ukuran tunggal kualitas sebuah hubungan.



Hal yang lebih penting adalah bagaimana pasangan berkomunikasi, menyelesaikan konflik, memberikan dukungan, menghormati batasan, dan memperlakukan satu sama lain.



5. Pertahankan kehidupan di luar hubungan



Hubungan romantis merupakan salah satu bagian kehidupan, bukan keseluruhan identitas seseorang.



Tetap memiliki teman, hobi, pekerjaan, keluarga, dan waktu pribadi dapat membantu seseorang mempertahankan keseimbangan.



6. Selesaikan konflik penting secara langsung



Jika sebuah masalah sudah melibatkan emosi yang kuat, pesan teks mungkin bukan media terbaik.



Percakapan langsung memungkinkan pasangan melihat ekspresi, mendengar intonasi, dan memberikan respons secara lebih utuh.



7. Bangun kepercayaan tanpa menghilangkan privasi



Kepercayaan bukan berarti mengetahui setiap aktivitas pasangan.



Kepercayaan lebih berkaitan dengan keyakinan bahwa pasangan dapat dihormati sebagai individu sekaligus menjalankan komitmen dalam hubungan.



Penutup



Era digital membawa perubahan besar dalam cara manusia menjalani hubungan romantis. Teknologi membuat pasangan dapat lebih mudah terhubung, tetapi sekaligus menciptakan tantangan baru: kecemasan karena pesan yang terlambat dibalas, kecemburuan digital, perbandingan sosial, salah tafsir dalam komunikasi teks, kebutuhan akan validasi, berkurangnya ruang pribadi, hingga persoalan jejak digital masa lalu.



Dari sudut pandang psikologi, banyak masalah tersebut berkaitan bukan hanya dengan teknologi, tetapi dengan kebutuhan dasar manusia dalam hubungan: kebutuhan akan rasa aman, kepercayaan, penghargaan, kedekatan, otonomi, dan komunikasi.



Karena itu, pertanyaan yang penting bukan sekadar "Seberapa sering pasangan kita online?" atau "Mengapa dia tidak membalas pesan?"



Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:



"Bagaimana teknologi memengaruhi cara kita membangun kepercayaan, berkomunikasi, dan memahami kebutuhan satu sama lain?"



