Toei Animation Gandeng Studio Nigeria, Produksi Film Pendek Anime Pertama Bersama di Afrika

JawaPos.com - Toei Animation Co., perusahaan animasi Jepang yang dikenal melalui berbagai karya anime populer, berencana memproduksi film pendek animasi bersama perusahaan asal Nigeria pada musim semi 2027. Proyek tersebut menjadi kolaborasi pertama Toei Animation dengan studio animasi dari Afrika.

Dilansir dari Kyodo, Selasa (22/9), film animasi berdurasi 20 menit itu untuk sementara diberi judul "The Storyteller: The Dawn of Legend". Karya tersebut merupakan cerita spin-off dari serial webtoon populer Trials of the Spear yang dibuat oleh Comic Republic, perusahaan hiburan terkemuka Afrika yang dikenal mengembangkan kekayaan intelektual (intellectual property/IP) superhero orisinal Afrika.

Toei Animation akan bekerja sama dengan CR motion+, unit studio animasi dan gim yang didirikan Comic Republic pada 2024.

Kolaborasi tersebut berlangsung ketika Jepang semakin memperkuat kemitraan kreatif dengan negara-negara Afrika. Benua tersebut memiliki basis penggemar anime Jepang yang besar dan antusias, sehingga kerja sama ini menjadi salah satu upaya untuk memanfaatkan meningkatnya popularitas budaya pop Jepang.

Jepang dan Afrika Perkuat Kolaborasi Animasi Upaya menciptakan karya bersama Jepang dan Afrika telah berkembang melalui sejumlah inisiatif, termasuk TAIDO African Animation Challenge. Program pengembangan talenta tersebut dijalankan Japan External Trade Organization (JETRO) bersama Arc & Beyond, organisasi nirlaba yang didirikan Sony Group Corp.

Dua studio animasi Afrika, termasuk CR motion+ yang merupakan bagian produksi konten Comic Republic, telah menerima pendampingan dari para profesional animasi Jepang selama lebih dari enam bulan.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan keahlian industri animasi Jepang dengan talenta kreatif dari Afrika.

Industri Animasi Nigeria Berkembang Pesat Nigeria, negara dengan jumlah penduduk terbesar di Afrika yang diperkirakan mencapai lebih dari 200 juta jiwa, mengalami perkembangan pesat dalam industri animasi.

Industri tersebut semakin muncul sebagai jalur karier yang stabil dan banyak diminati para profesional kreatif di negara itu.