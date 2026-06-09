Sempat Bela Timnas Inggris, Alex Iwobi Bersiap Catatkan 100 Penampilan Bersama Nigeria

JawaPos.com - Gelandang tim nasional Nigeria Alex Iwobi bersiap mencatatkan penampilan ke-100 bersama Super Eagles saat menghadapi Portugal dalam laga persahabatan pada Kamis (11/6). Jika tidak ada kendala, Iwobi akan bergabung dengan tiga legenda Nigeria lainnya, yakni Joseph Yobo, Vincent Enyeama, dan Ahmed Musa sebagai pemain yang telah mencapai 100 caps bersama tim nasional.

Iwobi sebenarnya sempat membela Inggris di level usia muda, tetapi dirinya menegaskan bahwa keputusannya bergabung ke Timnas Nigeria merupakan pilihan tepat. Meski belum pernah meraih gelar Piala Afrika dan gagal tampil di Piala Dunia 2026, Iwobi tetap mengaku bangga.

“Saya bangga berada di posisi saya sekarang dan bangga mengenakan warna Nigeria. Saya tidak memiliki penyesalan memilih Nigeria,” ujar Iwobi dikutip dari ESPN.

Meskipun demikian, pemain berusia 30 tahun itu mengakui sempat berharap dapat memenangkan Piala Afrika dan tampil di Piala Dunia 2026. “Tentu saya ingin meraih trofi dan bermain di Piala Dunia, tetapi saya tetap tidak menyesal,” tambahnya.

Keputusan Iwobi untuk membela Nigeria diambil setelah melalui pertimbangan matang, termasuk diskusi dengan keluarga dan pamannya yang merupakan legenda sepak bola Nigeria, Austin ‘Jay Jay’ Okocha. Meski mendapat masukan dari keluarga, Iwobi menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangannya.

“Saya diminta untuk mencoba terlebih dahulu bermain bersama Nigeria dan melihat bagaimana rasanya. Ketika saya bergabung dengan tim U-23, saya merasa seperti di rumah. Inggris memberikan pengalaman yang baik, tetapi Nigeria adalah tempat hati saya berada,” jelasnya.

Iwobi memulai debutnya bersama Nigeria pada Oktober 2015 dalam laga persahabatan melawan Republik Demokratik Kongo di Belgia. Sejak saat itu, Iwobi telah tampil dalam empat edisi Piala Afrika dengan posisi runner up pada 2023 serta peringkat ketiga pada 2019 dan 2025. Iwobi juga menjadi bagian skuad Nigeria di Piala Dunia 2018 di Rusia.

Sebenarnya, Iwobi berpeluang mencapai 100 caps lebih cepat saat melawan Polandia pada 4 Juni. Namun, Iwobi harus absen akibat skorsing setelah menerima kartu merah dalam laga persahabatan melawan Yordania pada Maret. Tanpa kehadiran Iwobi, Nigeria bermain imbang 2-2 melawan Polandia sebelum melanjutkan perjalanan ke Portugal.

Mengenang perjalanan kariernya, Iwobi menyebut momen paling berkesan adalah gol yang dicetak ke gawang Zambia pada Oktober 2017 di Stadion Godswill Akpabio, Uyo. Gol itu memastikan Nigeria lolos ke Piala Dunia 2018.