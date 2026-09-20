Lee Joon Gi dan Sakaguchi Kentaro Terjebak di Antara Rivalitas dan Aliansi dalam kiDnap GAME

JawaPos.com – Drama terbaru “kiDnap GAME” makin menarik perhatian dengan memperlihatkan hubungan penuh ketegangan antara Lee Joon Gi dan Sakaguchi Kentaro.

Keduanya dipertemukan sebagai dua peserta utama dalam permainan bertahan hidup yang membuat mereka harus menghadapi pilihan sulit antara menyelamatkan orang yang dicintai atau menyingkirkan peserta lain.

Lee Joon Gi memerankan Han Ki Joo, seorang dokter jenius yang telah meninggalkan dunia medis. Kehidupannya yang tenang berubah drastis setelah putrinya diculik dan ia dipaksa masuk ke dalam permainan misterius tersebut.

Sementara itu, Sakaguchi Kentaro berperan sebagai detektif Tokyo bernama Niide Toshiro, yang ikut terjebak dalam permainan setelah istrinya menjadi korban penculikan.

Menurut laporan Soompi, keduanya awalnya berada di posisi sebagai kompetitor karena aturan permainan hanya mengizinkan satu orang untuk bertahan hidup.

Namun, mereka juga harus bekerja sama untuk mengungkap kebenaran di balik permainan tersebut. Situasi inilah yang membuat hubungan Han Ki Joo dan Niide Toshiro sulit ditebak, karena keduanya bisa menjadi lawan sekaligus sekutu dalam waktu yang sama.

“kiDnap GAME” berkisah tentang kasus penculikan yang terjadi secara bersamaan di tujuh kota Asia, yakni Seoul, Tokyo, Taipei, Singapura, Bangkok, Naha, dan Manila.

Tujuh orang kemudian menerima misi masing-masing dan dipaksa mengikuti permainan berbahaya demi menyelamatkan orang yang mereka cintai.

Mereka harus menyelesaikan misi dalam batas waktu tertentu, sementara hanya satu peserta yang dapat bertahan hingga akhir.