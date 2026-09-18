Lee Joon Gi dan Sakaguchi Kentaro Bersatu dalam Drama Baru ‘kiDnap GAME,’ Apa yang Mereka Lakukan?

JawaPos.com - Selain tampan, aktor Korea Lee Joon Gi dan Sakaguchi Kentaro siap menghadirkan keseruan dalam drama kiDnap GAME.

Dilansir dari Soompi, Jum’at (18/9), drama ini menyoroti penculikan, yang berlangsung secara bersamaan di tujuh kota di Asia, Seoul, Tokyo, Taipei, Singapura, Bangkok, Naha, dan Manila.

Ada tujuh individu yang masing-masing menerima misi berbeda dan dipaksa masuk ke dalam permainan bertahan hidup yang mematikan.

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Di sini, tugas harus diselesaikan lebih cepat daripada yang lain demi menyelamatkan orang-orang terkasih dan bertahan hidup.

Terlihat dalam poster, bagaimana pertemuan detektif Tokyo, Nīide Toshiro (Sakaguchi Kentaro), dan dokter jenius Han Ki Joo (Lee Joon Gi).

Mereka sebagai peserta kunci dalam kiDnap GAME, sebuah permainan brutal di mana hanya satu orang yang bisa kembali dengan selamat.

Keduanya menjadi pesaing yang harus saling menyingkirkan demi menyelamatkan sosok berharga bagi mereka.

Ternyata, mereka harus bekerja sama untuk mengungkap kebenaran di balik permainan itu, rasa penasaran meningkat.

Penonton menantikan adu kecerdasan yang intens antara kedua pria ini saat mereka menghadapi kewaspadaan, kecurigaan, dan solidaritas.