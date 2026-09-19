Film Animasi Indonesia Galeo of the Seawalkers Siap Tembus Pasar Internasional 

JawaPos.com – Film animasi Indonesia Galeo of the Seawalkers mendapat partner internasional baru setelah perusahaan produksi Kanada-Inggris BetterHalf Films bergabung dalam proyek tersebut.
Menurut laporan Variety pada 18 September 2026, BetterHalf Films akan menjadi co-producer bersama Studio Amarana dari Indonesia. Proyek ini juga terpilih dalam Co-Production Forum yang menjadi bagian dari Business Hub baru di Vancouver International Film Festival (VIFF).
Galeo of the Seawalkers merupakan film fantasi keluarga yang ditulis dan disutradarai oleh Andara Fembriarto.
Ceritanya diadaptasi dari novel sekaligus komik karya Fembriarto dengan latar dunia laut yang unik, terdiri dari desa-desa terapung, hutan laut, serta masyarakat yang memiliki kemampuan berjalan di atas air.
Tokoh utamanya adalah Galeo, seorang anak laki-laki pemalu yang menghadapi ketakutan terbesar dalam hidupnya, yakni mengecewakan sang ayah.
Petualangan Galeo bermula ketika adik perempuannya mengikuti sosok misterius yang disebut sebagai hantu laut demi mencari ayah mereka yang menghilang. Kondisi tersebut memaksa Galeo meninggalkan kehidupan nyaman di rumah dan menghadapi dunia yang penuh misteri.
Perjalanan itu kemudian menjadi kesempatan bagi Galeo untuk menghadapi ketakutannya sekaligus menemukan keberanian dalam dirinya.
Kehadiran BetterHalf Films memperluas jaringan internasional proyek yang sebelumnya telah melibatkan Studio Amarana dan platform streaming Indonesia Rangkai, yang akan menangani distribusi film tersebut di Indonesia.
Menurut Variety, perusahaan yang berbasis di Toronto dan London itu didirikan oleh Gursimran Datla dan akan bekerja sama dengan Amarana dalam pengembangan serta produksi film animasi tersebut.
Proyek ini juga mendapat kesempatan memperkenalkan diri kepada pelaku industri film internasional melalui VIFF Business Hub Co-Production Forum.
Program tersebut dirancang untuk mempertemukan pembuat film dengan calon produser, distributor, sales agent, programmer festival, dan investor.
Sementara itu, VIFF menjelaskan bahwa inisiatif Business Hub ditujukan untuk membuka peluang kolaborasi serta mempercepat perjalanan proyek film menuju penonton internasional.
Dengan menggabungkan cerita petualangan keluarga, dunia maritim, dan kekayaan budaya Indonesia, Galeo of the Seawalkers kini mendapat ruang lebih luas untuk berkembang sebagai proyek animasi dengan jangkauan global.
Kolaborasi Studio Amarana dan BetterHalf Films sekaligus menjadi langkah penting dalam membawa karya animasi Indonesia ke jaringan industri internasional melalui forum co-production di Vancouver.
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Jawa Pos
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