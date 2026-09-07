Ketika Produk Tas dan Jaket Kulit Garut Menjangkau Pasar Internasional

ILUSTRASI: Perajin menyelesaikan pembuatan tas di ruang kerja UMKM di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)
JawaPos.com - Perajin lokal dari Garut, Jawa Barat (Jabar) kini tidak bingung lagi menjangkau pasar internasional. Produk-produk khas mereka bisa sampai ke negeri jiran karena biaya kirim relatif terjangkau dan permintaan pasar terus meningkat.
Priyanto, 28, agen pengiriman barang mengaku mendapat pengiriman barang ke Malaysia. Umumnya produk yang dikirim itu berupa tas dan jaket kulit dari perajin lokal.
Meningkatnya permintaan pengiriman internasional itu selain ada permintaan dari negara tujuan, biaya pengiriman lebihh terjangkau. "Perajin untuk mengirim pun tidak perlu jauh lagi ke kota," ungkap Priyanto yang merupakan mitra agen Lion Parcel di Garut.
Priyanto yang menjadi mitra agen Lion Parcel sejak 2020 mengaku mengalami peningkatan kebutuhan pengiriman internasional dari para pelaku usaha di Garut. "Kini kami punya peluang untuk mengembangkan bisnis dan membangun hubungan jangka panjang dengan ratusan pelanggannya,” jelas Priyanto.
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Adapun jenis pengiriman ke luar negeri dari Lion Parcel bernama interpack. Layanan itu bisa menjangkau lebih dari 50 negara di lima benua dunia. Tarifnya mulai dari Rp 26 ribu.
Pengalaman kemudahan pengiriman ke luar negeri juga dirasakan oleh Taopik, 43, warga Garut yang sehari-hari bekerja sebagai sol sepatu keliling. Dia tinggal di Garut bersama kedua anaknya. Istrinya bekerja di Singapura. Untuk memenuhi kebutuhan istri di luar negeri, Taopik sering mengirimkan berbagai barang dari Garut ke Singapura.
“Biasanya istri saya meminta dikirimkan pakaian, makanan, atau kebutuhan lain yang sulit ditemukan di Singapura. Sejauh ini, Lion Parcel menawarkan harga yang kompetitif dan proses pengirimannya mudah,” ujar Taopik.
Chief Marketing Officer (CMO) Lion Parcel Kenny Kwanto mengatakan, perkembangan mobilitas masyarakat dan aktivitas bisnis turut mendorong semakin beragamnya kebutuhan pengiriman internasional.
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Pengiriman itu sangat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan keluarga maupun mendukung pelaku usaha memperluas pasar. "Kami ingin memastikan kebutuhan tersebut dapat dilayani dengan akses pengiriman yang mudah dan pilihan layanan yang sesuai,” ujar Kenny.
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Jawa Pos
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