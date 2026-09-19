43 Hari Berjaya, The Odyssey Akhirnya Tergeser dari Puncak Box Office Korea

the intern (x @tang_kira)

JawaPos.com – Film The Intern langsung curi perhatian sejak hari pertama penayangannya. Menurut laporan allkpop, film garapan sutradara Kim Do Young tersebut berhasil membuka debutnya di posisi pertama box office Korea Selatan.

Berdasarkan data Korean Film Council, The Intern menarik 61.038 penonton pada 16 September, dengan jumlah kumulatif mencapai 82.566 penonton termasuk tiket yang telah terjual sebelumnya.

Pencapaian tersebut sekaligus mengakhiri dominasi panjang film The Odyssey karya Christopher Nolan. Seperti dilaporkan allkpop, The Odyssey sebelumnya bertahan di posisi puncak selama 43 hari berturut-turut sejak dirilis pada 5 Agustus.

Keberhasilan The Intern juga menandai pertama kalinya dalam sekitar 50 hari sebuah film Korea kembali menduduki posisi teratas box office setelah film-film internasional mendominasi tangga penayangan.

The Intern merupakan remake Korea dari film Hollywood tahun 2015 yang dibintangi Robert De Niro dan Anne Hathaway.

Versi Korea menghadirkan Choi Min Sik sebagai Ki Ho, seorang pria dengan pengalaman kerja selama 37 tahun yang memulai kehidupan baru sebagai seorang intern.

Sementara itu, Han So Hee berperan sebagai Sun Woo, CEO muda yang berhasil membangun perusahaan fashion dalam waktu singkat.

Meski mengadaptasi premis film aslinya, versi Korea menghadirkan sejumlah perubahan untuk menyesuaikan cerita dengan kehidupan perkantoran modern di Korea Selatan.

Menurut allkpop, film ini mengeksplorasi perbedaan generasi, politik kantor, perubahan gaya bahasa pekerja muda, hingga pengaruh kecerdasan buatan atau AI di lingkungan kerja.

Cerita juga lebih banyak memberikan ruang bagi perjalanan pribadi Sun Woo ketika menghadapi tekanan pekerjaan dan kehidupan pribadinya.

Film berdurasi 132 menit ini turut dibintangi Kim Jun Han, Ryu Hye Young, dan Kim Geum Soon. Sutradara Kim Do Young sebelumnya dikenal melalui film Kim Ji Young, Born 1982 dan Once We Were Us.

Sementara film The Intern versi Hollywood yang menjadi sumber adaptasi pertama kali dirilis pada 2015 dan mencatat pendapatan sekitar 194 juta dolar AS secara global.