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Risma Azzah Fatin
Senin, 3 Agustus 2026 | 15.51 WIB

Sekuel Live-Action Barbie Terancam Gagal Terwujud Jika Produksi Tak Dimulai Sebelum Akhir 2026

Margot Robbie dalam live-action film Barbie (Instagram @warnerbrosentertaintment) - Image

Margot Robbie dalam live-action film Barbie (Instagram @warnerbrosentertaintment)

JawaPos.com – Sekuel film Barbie menghadapi tenggat waktu penting yang akan menentukan kelanjutan proyek tersebut.

Dilansir dari laman Polygon pada Minggu (2/8), Warner Bros. harus mencapai kesepakatan produksi sebelum akhir 2026 agar dapat melanjutkan pengembangan Barbie 2. Jika batas waktu tersebut terlewati, proyek sekuel berpotensi dibatalkan dalam bentuk yang saat ini direncanakan.

Laporan terbaru menyebutkan bahwa Warner Bros. masih bernegosiasi dengan sutradara Greta Gerwig serta para pemeran utama, Margot Robbie dan Ryan Gosling. Hingga kini, ketiganya belum terikat kontrak untuk kembali menggarap film lanjutan tersebut.

Proses negosiasi disebut berlangsung cukup lama karena belum tercapai kesepakatan mengenai syarat kerja sama.

Apabila tidak ada kesepakatan hingga Desember 2026, hak adaptasi film Barbie akan kembali kepada Mattel.

Kondisi tersebut membuat Warner Bros. tidak lagi dapat melanjutkan sekuel yang berkaitan langsung dengan film sukses tahun 2023. Studio itu dikabarkan berupaya menghindari skenario tersebut mengingat besarnya potensi waralaba Barbie.

Warner Bros. menegaskan bahwa mereka telah mengajukan sejumlah penawaran untuk mempertahankan hak produksi sekuel Barbie, tetapi hingga kini belum membuahkan hasil.

Sementara itu, Mattel tetap memiliki peluang mengembangkan film Barbie baru apabila hak tersebut kembali ke perusahaan.

Editor: Novia Tri Astuti
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