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Leni Setya Wati
Minggu, 20 September 2026 | 03.47 WIB

The Beast of Mossy Bottom, Petualangan Shaun the Sheep dengan Sentuhan Horor 

shaun the sheep (x @discussingfilm)

JawaPos.com – Shaun the Sheep dengan petualangan terbaru yang memadukan humor khas Aardman dengan nuansa horor klasik.

Film berjudul Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom mengambil inspirasi dari film-film monster klasik Universal Monsters serta gaya horor khas Hammer Horror.

Menurut laporan Variety, pendekatan tersebut membuat film terbaru Shaun terasa berbeda, tetapi tetap mempertahankan humor visual dan kehangatan yang menjadi ciri khas waralaba ini.

Cerita bermula ketika Shaun dan kawanan domba bersiap menyambut Halloween di Mossy Bottom Farm. Kekacauan terjadi setelah ladang labu mereka hancur, sehingga Shaun mencoba memperbaikinya dengan eksperimen ala ilmuwan gila.

Kesalahan dalam penggunaan ramuan kemudian memicu munculnya sosok berbulu misterius yang membuat warga sekitar percaya bahwa monster sedang berkeliaran di kawasan Mossingham.

Menurut Variety, tim kreatif sengaja memasukkan berbagai elemen yang mengingatkan penonton pada film-film horor populer.

Selain pengaruh Universal Monsters dan Hammer Horror, film ini juga memberikan sentuhan terhadap sejumlah judul seperti Frankenstein, Friday the 13th, Psycho, hingga Michael Jackson’s Thriller.

Berbagai referensi tersebut dikemas melalui humor dan aksi slapstick sehingga tetap cocok menjadi tontonan keluarga.

Film ini disutradarai Steve Cox dan Matthew Walker, dengan skenario dari Mark Burton dan Giles Pilbrow. Proses animasinya tetap menggunakan teknik stop-motion khas Aardman, sementara Justin Fletcher kembali mengisi suara Shaun.

Film ini menjadi film panjang ketiga yang berpusat pada karakter Shaun setelah The Shaun the Sheep Movie pada 2015 dan A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon pada 2019.

Tidak hanya mengandalkan parodi horor, The Beast of Mossy Bottom juga menghadirkan kisah yang berangkat dari hubungan para penghuni Mossy Bottom Farm.

Kekacauan semakin berkembang ketika sang Petani berubah menjadi sosok mirip monster akibat ramuan yang seharusnya digunakan untuk membantu pertumbuhan labu.

Shaun dan kawanannya kemudian harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah sebelum keadaan semakin tidak terkendali.

Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom dirilis di bioskop Inggris dan Amerika Serikat pada 18 September 2026. Film ini hadir sebagai petualangan bertema Halloween yang menggabungkan stop-motion, komedi keluarga, serta penghormatan terhadap sejarah film horor klasik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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