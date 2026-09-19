Ha Hyun Sang Dikabarkan Tinggalkan WAKEONE Setelah Kontrak Berakhir 

ha hyun sang (x @tang_kira)

JawaPos.com – Ha Hyun Sang akan mengakhiri perjalanan panjangnya bersama WAKEONE setelah kontrak eksklusifnya berakhir.

Menurut laporan allkpop, Ha Hyun Sang tidak akan memperpanjang kontraknya dengan agensi tersebut. Hingga laporan itu diterbitkan, belum ada informasi mengenai agensi baru yang akan menaunginya.

Hubungan Ha Hyun Sang dengan perusahaan tersebut bermula pada 2019, ketika ia menandatangani kontrak dengan Stone Music Entertainment.

Setelah restrukturisasi bisnis manajemen musik CJ ENM, aktivitasnya kemudian berlanjut di bawah WAKEONE. Ha Hyun Sang sempat memperbarui kontraknya pada September 2023 setelah kedua pihak membangun hubungan kerja selama beberapa tahun.

Perjalanan tersebut kini memasuki babak baru setelah kontrak berikutnya tidak tercapai. WAKEONE kemudian mengonfirmasi pada 18 September bahwa mereka dan Ha Hyun Sang telah berdiskusi secara mendalam dan sepakat mengakhiri kontrak eksklusif dengan saling menghormati keputusan masing-masing.

Agensi juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi sang musisi selama bertahun-tahun serta meminta dukungan penggemar untuk perjalanan barunya.

Ha Hyun Sang sendiri pertama kali debut sebagai solois pada Februari 2018 melalui single Dawn. Namanya semakin dikenal setelah mengikuti program audisi band JTBC Superband, kemudian bergabung dengan Hoppipolla bersama I’ll, Hong Jin-ho, dan Kim Young-so.

Hoppipolla berhasil menjadi pemenang pertama program tersebut sebelum Ha Hyun Sang melanjutkan aktivitas sebagai solois sekaligus anggota band.

Di tahun 2026, Ha Hyun Sang juga aktif menghadirkan karya baru. Ia merilis album studio keduanya, New Boat, pada April lalu.

Berdasarkan laporan TV Report, album berisi sembilan lagu tersebut menjadi kelanjutan dari album studio pertamanya, Time and Trace, dan Ha Hyun Sang turut mengerjakan seluruh lagu di dalamnya. Sebelum perilisan album, ia juga menggelar konser selama tiga hari di Olympic Hall, Seoul.

Berakhirnya kontrak dengan WAKEONE kini membuka babak baru bagi perjalanan musik Ha Hyun Sang. Belum diketahui apakah ia akan bergabung dengan agensi baru atau melanjutkan aktivitas secara independen.