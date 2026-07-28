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Leni Setya Wati
Rabu, 29 Juli 2026 | 06.50 WIB

WAKEONE Rilis Pernyataan Resmi soal Kesehatan Sanghyeon ALPHA DRIVE ONE

sanghyeon (x @PANGSANG_0919) - Image

sanghyeon (x @PANGSANG_0919)

JawaPos.com – WAKEONE merilis pernyataan resmi terkait kondisi kesehatan Sanghyeon, anggota ALPHA DRIVE ONE. Dikutip dari soompi, agensi mengungkapkan bahwa sang idol baru-baru ini mengalami ketidaknyamanan secara tiba-tiba pada tenggorokannya dan telah menjalani pemeriksaan medis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokter menyarankan Sanghyeon untuk menghindari aktivitas yang membebani pita suara dan memprioritaskan pemulihan.

Meski kondisinya tidak dijelaskan sebagai keadaan darurat, tim medis menilai istirahat yang cukup menjadi langkah penting agar kesehatannya segera pulih.

WAKEONE menegaskan bahwa kesehatan artis merupakan prioritas utama. Karena itu, seluruh aktivitas Sanghyeon ke depan akan disesuaikan dengan rekomendasi tenaga medis.

Agensi juga menyatakan akan terus memantau perkembangan kondisinya dan memberikan dukungan penuh selama masa pemulihan.

Meski membatasi penggunaan suaranya untuk sementara waktu, WAKEONE akan mengatur jadwal Sanghyeon secara fleksibel agar proses penyembuhannya tidak terganggu.

Keputusan terkait partisipasinya dalam kegiatan mendatang akan mempertimbangkan kondisi kesehatannya terlebih dahulu.

Melalui pernyataan tersebut, agensi juga meminta penggemar untuk tidak khawatir dan terus memberikan dukungan kepada Sanghyeon.

Editor: Novia Tri Astuti
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