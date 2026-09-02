5 Zodiak yang Gagal Move On Paling Lama, Mengalami Patah Hati Berulang Kali

Ilustrasi patah hati/Magnific
JawaPos.com - Ada orang-orang yang tidak pernah bisa melupakan mantannya.
Mereka merasa gagal move on karena sangat kesulitan saat harus memikirkan orang lain karena kenangan dari hubungan masa lalu yang begitu menghantui.
Terutama saat seseorang sudah banyak melewati pengalaman di dalam hubungan tersebut.
Berdasarkan informasi dari laman /timesofindia yang dikutip pada (01/09) lima zodiak berikut ini merasa sangat sulit saat mereka harus melupakan mantannya.
Scorpio
Saat sudah berkomitmen dengan seseorang, scorpio berharap dapat bersama pasangannya seumur hidup. Scorpio bisa larut di dalam kesedihan dan kekecewaan yang mendalam. Mereka bahkan bisa menghabiskan banyak waktu sendiri di kamar sambil menangisi hubungan yang telah berakhir.
Leo
Leo bisa berubah menjadi sangat sedih dan terpuruk saat mengalami putus cinta. Mereka bisa terus menangisi dan meratapi kepergian sang mantan. Leo overthinking apa yang sebenarnya bisa mereka lakukan untuk mencegah hubungan yang telah berakhir.
Taruus
Taurus bisa menjadi sosok yang sangat keras kepala. Saat mereka sudah menetapkan hati pada seseorang, sangat sulit bagi mereka untuk mengubah keputusan tersebut. Taurus masih terus memikirkan mantannya. Mereka cenderung menyalahkan dan menyiksa diri sendiri karena perpisahan yang terjadi.
Aries
Keinginan aries untuk terus berperang dengan masa lalu membuat mereka selalu mengingat berbagai momen indah yang pernah mereka lakukan bersama sang mantan. Memikirkan kembali kenangan tersebut membuat aries semakin sadar dengan hal-hal yang kini sudah tidak mereka miliki.
Gemini
Gemini sangat sulit saat harus move on dan melupakan mantannya. Hal itu bukanlah perkara yang mudah. Mereka bisa cukup lama larut di dalam kesedihan dan bahkan mencari pelarian untuk menghilangkan rasa sakit karena putus cinta.
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Jawa Pos
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