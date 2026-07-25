Luka Cinta Sulit Hilang? Ini 5 Cara Unik untuk Kembali Bahagia

JawaPos.com - Patah hati merupakan pengalaman emosional yang hampir pernah dirasakan banyak orang. Rasa kehilangan, kecewa, atau harapan yang tidak berjalan sesuai keinginan dapat menghadirkan perasaan sedih yang mendalam.

Kondisi ini bisa terjadi karena berbagai hal, mulai dari berakhirnya hubungan asmara, kehilangan seseorang yang berarti, hingga impian yang tidak terwujud. Tidak jarang, rasa sakit tersebut membutuhkan waktu untuk benar-benar pulih.

Meski tidak ada cara instan untuk menghilangkan luka hati, ada berbagai pendekatan yang dapat membantu seseorang melewati masa sulit dengan lebih baik. Beberapa metode bahkan menawarkan sudut pandang berbeda dalam memahami dan menerima perasaan yang sedang dialami.

Alih-alih hanya berusaha melupakan rasa sakit, cara-cara tertentu dapat membantu seseorang mengolah pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga dan kesempatan untuk berkembang.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima cara unik namun efektif yang dapat membantu proses penyembuhan setelah mengalami patah hati.

1. Berkebun

Berlatihlah merawat tanaman di taman atau balkon.

Pikirkan untuk menambahkan bunga dan pot baru, menyiram tanaman setiap hari, berjalan di atas rumput, atau menanam sayur dan buah di halaman rumah.

Hasilnya akan mengejutkan. Anda tidak hanya akan merasa lebih baik tetapi juga jatuh cinta pada diri sendiri lagi sambil menyembuhkan patah hati.