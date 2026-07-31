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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 04.15 WIB

Tak Banyak Orang Tahu, 5 Cara Ini Bisa Membantu Cepat Pulih dari Patah Hati

ilustrasi orang yang patah hati. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang patah hati. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Patah hati menjadi salah satu pengalaman emosional yang hampir pernah dirasakan banyak orang.

Kehilangan seseorang yang berarti, berakhirnya hubungan, atau harapan yang tidak berjalan sesuai keinginan dapat meninggalkan rasa sedih yang mendalam.

Tidak ada cara instan untuk menghapus rasa sakit tersebut dalam waktu singkat. Namun, ada berbagai aktivitas sederhana yang dapat membantu seseorang perlahan menerima keadaan dan membangun kembali kebahagiaan.

Selain cara umum seperti berbicara dengan orang terdekat atau melakukan hobi, beberapa metode tidak biasa juga dapat memberikan efek positif dalam proses pemulihan.

Dilansir dari English Jagran, berikut beberapa cara unik yang dapat dicoba untuk membantu melewati masa patah hati.

1. Merawat Tanaman atau Berkebun

Menghabiskan waktu dengan tanaman ternyata dapat menjadi kegiatan yang menenangkan pikiran.

Anda bisa mulai dengan merawat tanaman di rumah, menambah koleksi bunga, menanam sayuran, atau sekadar menyiram tanaman setiap hari.

Aktivitas berkebun membuat seseorang lebih fokus pada proses merawat dan melihat sesuatu tumbuh secara perlahan.

Selain memberikan rasa puas, kegiatan ini juga dapat membantu membangun kembali hubungan positif dengan diri sendiri setelah mengalami masa sulit.

2. Membersihkan Isi Ponsel

Salah satu cara sederhana untuk menciptakan suasana baru adalah merapikan berbagai hal yang tersimpan di ponsel.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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