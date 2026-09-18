Dubai International Film Festival Kembali Digelar pada Desember 2027 

DIFF (variety)

JawaPos.com – Dubai International Film Festival (DIFF) akan kembali digelar pada 8 Desember 2027, menandai kebangkitan festival film tersebut setelah vakum selama hampir satu dekade.

Ajang ini akan hadir dengan format baru yang menempatkan film dan sineas dari kawasan Timur Tengah sebagai fokus utama. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Mona Ghanem Al Marri, Wakil Ketua sekaligus Managing Director Dubai Media Council, dalam Arab Media Summit.

Festival yang pertama kali digelar pada 2004 ini sebelumnya telah menjadi salah satu wadah penting bagi perfilman Arab. Selama 14 tahun penyelenggaraannya, DIFF membuka kesempatan bagi ratusan sineas dan produksi film Arab untuk bertemu dengan penonton serta pelaku industri internasional.

Pada edisi terakhirnya pada 2017, festival tersebut menampilkan 140 film dari 51 negara, termasuk Star Wars: The Last Jedi sebagai film penutup.

DIFF tidak sekadar kembali sebagai ajang pemutaran film. Menurut laporan Variety, format baru festival diarahkan untuk memperkuat posisi Dubai sebagai pusat produksi film dan televisi sekaligus memberikan perhatian lebih besar terhadap sinema Arab.

Festival juga akan menjadi ruang bagi para pembuat film untuk bertukar gagasan, menemukan talenta baru, dan memperluas jaringan di industri kreatif.

Fokus terhadap talenta baru menjadi salah satu bagian penting dari konsep tersebut. Festival akan menyediakan kesempatan bagi sutradara, produser, aktor, dan penulis untuk memperkenalkan karya mereka sekaligus berinteraksi dengan penonton, kritikus, serta profesional industri.

Format ini diharapkan dapat membantu sineas generasi baru mengembangkan kemampuan dan membangun koneksi di dunia perfilman.

DIFF juga dikenal menghadirkan sejumlah nama besar dari perfilman dunia. George Clooney, Cate Blanchett, Patrick Stewart, Shah Rukh Khan, dan Morgan Freeman pernah menjadi bagian dari sejarah festival tersebut.

Salah satu momen paling terkenal terjadi pada 2011 ketika Tom Cruise menghadiri pemutaran perdana Mission: Impossible – Ghost Protocol di Dubai, film yang turut menampilkan aksi di Burj Khalifa.

Dengan kembalinya DIFF, Dubai kembali menempatkan perfilman sebagai bagian penting dari ekosistem kreatifnya. Namun, detail mengenai program lengkap, daftar film, tamu, serta lokasi pemutaran untuk edisi 2027 masih belum diumumkan.