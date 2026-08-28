Debut di Santiago Bernabéu, Marc Cucurella Ungkap Perasaannya

Marc Cucurella .(ig @realmadrid)
JawaPos.com - Marc Cucurella akhirnya mendapatkan momen yang sudah dinantikannya. Bek sayap asal Spanyol itu untuk pertama kalinya tampil di Santiago Bernabéu sebagai pemain Real Madrid ketika Los Blancos menghancurkan Real Sociedad 4-1.
Sebuah debut yang nyaris sempurna, terlebih karena keluarganya hadir langsung di stadion untuk menyaksikan momen tersebut. Namun, Cucurella mengakui bahwa dirinya masih belum berada dalam kondisi fisik terbaik.
Perlahan Kembali ke Kondisi Terbaik
Cucurella belum menjadi starter dalam dua pertandingan pembuka Real Madrid di LaLiga. Pramusim yang tidak berjalan maksimal membuat pemain Spanyol tersebut harus mengejar ketertinggalan kondisi fisik.
Melansir Bein Sports, José Mourinho pun memilih mengatur menit bermainnya secara bertahap.
“Selangkah demi selangkah. Jelas bahwa kami tidak menjalani pramusim yang maksimal, tetapi sedikit demi sedikit, saya merasa lebih baik. Kami melakukan pekerjaan yang hebat,” kata Cucurella kepada media resmi Real Madrid.
Bagi Cucurella, keputusan Mourinho untuk tidak terburu-buru memberinya menit bermain penuh merupakan sesuatu yang bisa dipahami.
Musim masih panjang dan Real Madrid akan menghadapi jadwal padat. Karena itu, mengembalikan kondisi fisiknya secara bertahap menjadi prioritas sebelum ia benar-benar siap bersaing untuk posisi starter.
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Jawa Pos
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