Selamat! The Phase jadi Karya Kelima MONSTA X yang Kembali Masuk Billboard 200

MONSTA X. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Tahukah kamu, boygrup asal Korea MONSTA X meraih prestasi dengan album mereka yang masuk di tangga lagu Billboard 200.
Dilansir dari Soompi, Jum’at (18/9), EP terbaru MONSTA X, The Phase, memulai debutnya di peringkat ke-118 tangga lagu Top 200 Albums.
Sebuah prestasi membanggakan, karena posisi tersebut merupakan tangga lagu utama untuk memeringkat album-album paling populer di Amerika Serikat.
Baca Juga:Lee Joon Gi dan Sakaguchi Kentaro Bersatu dalam Drama Baru ‘kiDnap GAME,’ Apa yang Mereka Lakukan?
Menjadi menarik, The Phase merupakan album berbahasa Korea kedua MONSTA X yang berhasil masuk ke Billboard 200.
Dengan begitu, The Phase menjadi pencapaian kelima mereka secara keseluruhan di tangga lagu tersebut.
Telah lama berkecimpung di dunia musik, sebelumnya ada karya All About Luv, The Dreaming, THE X, dan Unfold yang mencapai prestasi tersebut.
Selain Billboard 200, The Phase memulai debutnya di peringkat ke-3 tangga lagu World Albums Billboard dan peringkat ke-7 tangga lagu Top Album Sales.
Faktanya, berarti album ini menjadi album terlaris ketujuh minggu itu di Amerika Serikat, The Phase juga masuk ke tangga lagu Independent Albums Billboard di peringkat ke-14.
Sementara itu, MONSTA X kembali masuk ke tangga lagu Artist 100 Billboard di peringkat ke-61, menandai minggu ketujuh mereka secara keseluruhan di tangga lagu tersebut.
MONSTA X dikenal sebagai boy grup Korea Selatan yang dibentuk melalui program realitas No.Mercy di bawah naungan Starship Entertainment.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022