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Aulia Ramadhani
Jumat, 18 September 2026 | 12.55 WIB

Selamat! The Phase jadi Karya Kelima MONSTA X yang Kembali Masuk Billboard 200

MONSTA X. Sumber foto: Soompi - Image

MONSTA X. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Tahukah kamu, boygrup asal Korea MONSTA X meraih prestasi dengan album mereka yang masuk di tangga lagu Billboard 200.

Dilansir dari Soompi, Jum’at (18/9), EP terbaru MONSTA X, The Phase, memulai debutnya di peringkat ke-118 tangga lagu Top 200 Albums.

Sebuah prestasi membanggakan, karena posisi tersebut merupakan tangga lagu utama untuk memeringkat album-album paling populer di Amerika Serikat.

Menjadi menarik, The Phase merupakan album berbahasa Korea kedua MONSTA X yang berhasil masuk ke Billboard 200.

Dengan begitu, The Phase menjadi pencapaian kelima mereka secara keseluruhan di tangga lagu tersebut.

Telah lama berkecimpung di dunia musik, sebelumnya ada karya All About Luv, The Dreaming, THE X, dan Unfold yang mencapai prestasi tersebut.

Selain Billboard 200, The Phase memulai debutnya di peringkat ke-3 tangga lagu World Albums Billboard dan peringkat ke-7 tangga lagu Top Album Sales.

Faktanya, berarti album ini menjadi album terlaris ketujuh minggu itu di Amerika Serikat, The Phase juga masuk ke tangga lagu Independent Albums Billboard di peringkat ke-14.

Sementara itu, MONSTA X kembali masuk ke tangga lagu Artist 100 Billboard di peringkat ke-61, menandai minggu ketujuh mereka secara keseluruhan di tangga lagu tersebut.

MONSTA X dikenal sebagai boy grup Korea Selatan yang dibentuk melalui program realitas No.Mercy di bawah naungan Starship Entertainment.

Editor: Hanny Suwindari
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