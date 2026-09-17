Akankah Park Jinyoung GOT7 dan Jeon So Young Membintangi Drama Romantis Sejarah Hash’s Shinru?

Park Jinyoung dan Jeon So Young. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Selain sebagai idol, Park Jinyoung GOT7 akan buktikan bakat aktingnya di drama Korea ‘Hash’s Shinru’ dengan aktris Jeon So Young.
Dikutip dari Soompi, Kamis (17/9), tak lama, agensi mereka BH Entertainment, menyatakan, "Ini adalah salah satu proyek yang telah ditawarkan kepada mereka."
Hash’s Shinru diadaptasi dari sebuah novel web populer dan merupakan drama romansa sejarah yang berkisah tentang Lee Hyang, seorang raja jenius dari era Joseon abad ke-15.
Ceritanya makin seru, ada karakter bernama Hae Ru, seorang wanita misterius yang mampu meramal masa depan.
Penulis novel web aslinya, Yoon Yi Soo, menulis naskah drama ini, yang makin tak sabar untuk disaksikan penggemar.
Untuk karakter Putra Mahkota Lee Hyang, akan diperankan Park Jinyoung, ia adalah seorang ilmuwan sekaligus raja jenius yang berupaya memajukan Joseon.
Jeon So Young menerima tawaran untuk peran Hae Ru, karakter dengan kemampuan melihat masa depan yang memasuki istana demi Putra Mahkota Lee Hyang.
Park Jin Young telah membuktikan kualitas suaranya sebagai idol sekaligus anggota boygrup Korea terkenal, GOT7.
Kemudian, ia membius penggemar lewat drama Yumi’s Cells 2, dimana aktingnya sangat menjiwai dan menghidupkan karakternya.
Jeon So Young diketahui lahir 27 Maret 2002, yang dikenal sebagai aktris Korea Selatan, ia memulai debutnya dalam serial televisi Kick Kick Kick Kick (2025).
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