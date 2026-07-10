Cha Woo Min Alami Cedera Saat Syuting "Study Group 2" 

cha woo min (x @mykoreandramaID

JawaPos.com – Kabar kurang menyenangkan datang dari aktor muda Cha Woo Min. Bintang yang tengah menjalani proses syuting drama original TVING Study Group 2 itu dilaporkan mengalami cedera saat menjalani syuting.

Menurut laporan Soompi pada 8 Juli, Cha Woo Min mengalami cedera pada bagian tulang rusuk dan tangan ketika melakukan adegan pertarungan.

Setelah insiden terjadi, ia langsung dilarikan ke Rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan penanganan medis.

Menanggapi kabar tersebut, agensi Cha Woo Min, JUST Entertainment, segera memberikan klarifikasi resmi.

Pihak agensi membenarkan bahwa sang aktor memang mengalami kecelakaan saat syuting, namun memastikan kondisinya tidak serius.

JUST Entertainment menjelaskan bahwa Cha Woo Min langsung menjalani pemeriksaan menyeluruh di rumah sakit sebagai langkah pencegahan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan cedera berat maupun patah tulang sehingga kondisinya dinyatakan aman dan tidak memerlukan perawatan intensif.

Agensi juga mengungkapkan bahwa insiden tersebut sebenarnya terjadi pada pekan sebelumnya.

Setelah menjalani masa pemulihan singkat, Cha Woo Min telah kembali menjalani jadwal syuting seperti biasa tanpa kendala berarti, sehingga proses produksi Study Group 2 tetap berjalan sesuai rencana.

Di tengah kesibukannya menyelesaikan musim kedua Study Group, Cha Woo Min juga telah dikonfirmasi membintangi drama komedi romantis tvN berjudul My Bias, My Boss.

Drama tersebut dijadwalkan tayang perdana pada 3 Agustus dan menjadi salah satu proyek yang paling dinantikan penggemar.

Meski kini telah kembali beraktivitas, banyak penggemar tetap mengirimkan doa dan dukungan melalui media sosial.

Mereka berharap Cha Woo Min selalu menjaga kesehatannya dan dapat menyelesaikan seluruh jadwal syuting dengan aman hingga proyek-proyek terbarunya resmi tayang.