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Aulia Ramadhani
Rabu, 23 September 2026 | 15.39 WIB

Dahyun TWICE dan Cha Woo Min akan Bintangi Film Romantis Baru ‘Clouds Roll Like Gureumi’

Dahyun TWICE dan Cha Woo Min. (Soompi) - Image

Dahyun TWICE dan Cha Woo Min. (Soompi)

JawaPos.com - Siap-siap untuk para penggemar, Dahyun TWICE dan aktor Cha Woo Min akan beradu akting dalam film mendatang bertajuk Clouds Roll Like Gureumi  (judul literal).

Dikutip dari Soompi, Rabu (23/9), penggemar kini menantikan kolaborasi menarik antara aktor dan penyanyi tersebut.

Ilgan Sports melaporkan bahwa Dahyun dan Cha Woo Min telah terpilih sebagai pemeran utama film ‘Clouds Roll Like Gureumi’ dan baru saja menyelesaikan pembacaan naskah.

Tak lama, perusahaan produksi film npio Entertainment mengonfirmasi, "Benar bahwa Dahyun dan Cha Woo Min telah terpilih sebagai pemeran utama dalam film 'Clouds Roll Like Gureumi'.

Jadi rekomendasi, film ini merupakan kisah romansa remaja tentang seorang pria dan wanita yang sering berselisih paham.

Dengan berlalunya waktu, akhirnya mereka menjadi tempat bersandar serta sumber kenyamanan bagi satu sama lain.

Menariknya, Dahyun akan memerankan Oh Gu Reum, mahasiswi jurusan seni yang membalas orang-orang kasar dengan kata-kata tajam dan cerdas.

Kemudian  Cha Woo Min memerankan karakter bernama Kim Jun San, mahasiswa pendidikan jasmani dengan spesialisasi renang.

Editor: Novia Tri Astuti
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