JYP Umumkan Jooyeon Xdinary Heroes Istirahat Sementara demi Pemulihan Kesehatan

JawaPos.com – Jooyeon Xdinary Heroes, menghentikan aktivitasnya setelah mengalami gangguan kesehatan.
Kabar tersebut disampaikan JYP Entertainment setelah Jooyeon menjalani pemeriksaan medis akibat mengalami gejala seperti flu.
Jooyeon diketahui mengunjungi rumah sakit setelah mengalami gejala pilek. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ia kemudian didiagnosis mengalami influenza tipe A.
Atas rekomendasi dokter, Jooyeon diminta beristirahat dan fokus memulihkan kondisi sebelum kembali menjalani aktivitas bersama grup.
Menurut laporan Soompi, kondisi tersebut membuat Jooyeon harus absen dari sejumlah jadwal Xdinary Heroes untuk sementara waktu.
Salah satu agenda yang harus dilewatkannya adalah siaran langsung YouTube dalam rangka memperingati ulang tahun ke-4 fandom Villains, yang dijadwalkan berlangsung pada 15 September.
JYP Entertainment mengatakan Jooyeon akan kembali beraktivitas setelah kondisi kesehatannya dinilai cukup pulih.
Agensi juga meminta pengertian dari para penggemar terkait perubahan jadwal tersebut. JYP Entertainment berharap Villains memberikan dukungan hangat agar Jooyeon dapat segera memulihkan kesehatannya.
Untuk sementara, belum ada tanggal pasti mengenai kapan ia akan kembali mengikuti seluruh kegiatan grup.
Kabar ini datang ketika Xdinary Heroes tengah bersiap menghadapi rangkaian aktivitas baru.
Sebelumnya, JYP Entertainment telah mengonfirmasi bahwa band tersebut akan melakukan comeback pada Oktober 2026, yang kemudian dilanjutkan dengan konser pada November.
Rilisan tersebut menjadi musik baru pertama mereka setelah mini album DEAD AND pada April.
Para penggemar kini diharapkan dapat memberikan ruang bagi Jooyeon untuk beristirahat hingga kondisinya benar-benar membaik.
Sementara itu, aktivitas Xdinary Heroes akan terus dipantau mengikuti perkembangan kesehatan sang member dan keputusan agensi mengenai jadwal berikutnya.
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Jawa Pos
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