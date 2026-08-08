JYP Umumkan Seungmin Stray Kids Vakum Sementara dari Beberapa Jadwal Comeback

JawaPos.com – Kabar terbaru dari SeungminStray Kids, yang dipastikan tidak akan mengikuti sejumlah kegiatan promosi comeback grup untuk sementara waktu.

Menurut laporan Soompi, keputusan tersebut diumumkan langsung oleh JYP Entertainment setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan sang idol dan rekomendasi dari tim medis.

JYP Entertainment menjelaskan bahwa kesehatan Seungmin menjadi prioritas utama.

Karena itu, ia akan beristirahat dari beberapa jadwal promosi agar dapat fokus menjalani pemulihan tanpa memaksakan aktivitas yang berpotensi memperlambat proses penyembuhannya.

Meski harus absen dari sebagian agenda comeback, Seungmin tetap berkomitmen untuk kembali beraktivitas bersama Stray Kids setelah kondisinya membaik.

Agensi juga meminta pengertian para penggemar atas perubahan jadwal tersebut dan berharap STAY dapat terus memberikan dukungan selama masa pemulihan sang penyanyi.

Ini bukan kali pertama Seungmin harus membatasi aktivitasnya demi kesehatan. Sebelumnya, ia juga sempat mengurangi sejumlah jadwal setelah didiagnosis mengalami cedera pada pergelangan kaki kiri dan menjalani perawatan intensif sesuai anjuran tenaga medis.

Sementara itu, promosi comeback Stray Kids akan tetap berlangsung bersama para member lainnya.