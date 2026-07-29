RIO NiziU Hiatus Sementara Jelang Comeback Korea, JYP Prioritaskan Pemulihan

JawaPos.Com - Kabar terbaru mengenai group Jepang NiziU. Menurut laporan soompi, menjelang comeback mereka di Korea Selatan, anggota RIO dipastikan akan menghentikan sementara seluruh aktivitasnya untuk fokus memulihkan kondisi kesehatan. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh JYP Entertainment setelah berdiskusi dengan sang artis.

Agensi menjelaskan bahwa keputusan hiatus diambil setelah melalui pembicaraan berulang dengan RIO mengenai aktivitasnya usai masa pemulihan.

JYP menyatakan pihaknya memilih menghormati keinginan RIO agar ia dapat beristirahat dengan tenang dan memusatkan perhatian pada kesehatannya.

Dengan keputusan ini, RIO untuk sementara tidak akan berpartisipasi dalam jadwal grup, termasuk rangkaian promosi comeback Korea yang telah dinantikan para penggemar.

Meski begitu, JYP menegaskan bahwa kesehatan artis menjadi prioritas utama dan meminta penggemar memberikan dukungan penuh selama masa pemulihan berlangsung.

Pengumuman tersebut langsung memicu beragam reaksi dari para penggemar NiziU, yang dikenal sebagai WithU. Banyak yang menyampaikan doa dan harapan agar RIO dapat pulih sepenuhnya sebelum kembali beraktivitas di atas panggung bersama kedelapan anggota lainnya.