Film ‘Intern’ Hadirkan Kisah Hangat Choi Min-sik dan Han So-hee di Dunia Kerja 

film intern (dispatch)

JawaPos.com – Film ‘Intern’ membawa kembali kisah hangat dari film Hollywood The Intern ke lingkungan perkantoran Korea. Dengan Choi Min-sik dan Han So-hee sebagai pemeran utama, film ini tidak sekadar menghadirkan komedi tentang kehidupan kantor, tetapi juga menyoroti kecemasan, konflik, persaingan, serta hubungan antarkaryawan dari generasi berbeda.

Disutradarai Kim Do-young, Intern mengikuti Kim Ki-ho (Choi Min-sik), seorang senior intern dengan pengalaman kerja selama 37 tahun yang bergabung dengan perusahaan fashion milik Lee Sun-woo (Han So-hee).

Sun-woo merupakan CEO muda yang sukses membawa perusahaan Woo22 meraih penjualan lebih dari 10 miliar won hanya dalam tiga tahun. Pertemuan keduanya kemudian berkembang menjadi hubungan yang perlahan menghadirkan perubahan bagi masing-masing karakter.

Versi Korea ini mempertahankan inti cerita dari film aslinya, tetapi memberikan sentuhan yang lebih dekat dengan realitas pekerja Korea masa kini.

Ki-ho bahkan beradaptasi dengan bahasa gaul generasi MZ dan memberikan nasihat soal pekerjaan hingga percintaan kepada rekan-rekan mudanya. Choi Min-sik mengaku tidak ingin membandingkan film ini dengan versi sebelumnya, melainkan berusaha menampilkan gaya khas mereka sendiri.

Sementara itu, Han So-hee awalnya merasa terbebani popularitas film original, tetapi tekanan tersebut menghilang setelah proses syuting dimulai.

Karakter pendukung juga mendapat pengembangan yang lebih besar. Kim Jun-han memerankan Gu Young-hwan, wakil CEO Woo22 yang menjadi rekan terdekat Sun-woo sekaligus menyimpan ambisi untuk meninggalkan perusahaan.

Sementara Ryu Hye-young berperan sebagai Choi Min-ah, kepala tim dukungan manajemen yang menjadi mentor Ki-ho dan sangat dekat dengan teknologi AI.

Detail mengenai proses produksi, karakter, hingga pengalaman para pemain tersebut disampaikan dalam konferensi pers film ‘Intern’ yang digelar di CGV Yongsan I’Park Mall, Seoul, pada 4 September 2026.

Para pemain juga memiliki adegan favorit masing-masing. Choi Min-sik memuji penampilan emosional Han So-hee ketika Sun-woo mencurahkan kegelisahannya kepada Ki-ho.

Han So-hee sendiri menilai adegan ketika Ki-ho memandang kantor Woo22 di bagian akhir sebagai salah satu momen yang paling membekas karena menjadi adegan khas versi Korea.

Ia juga menyoroti adegan para karyawan melakukan pesta DJ di flagship store sebagai gambaran kuatnya kerja sama tim ketika perusahaan menghadapi krisis.

Dengan menggabungkan komedi ringan, dinamika dunia kerja, dan hubungan lintas generasi, Intern diharapkan mampu memberikan pengalaman yang hangat sekaligus relevan bagi penonton.