Han So-hee Jadi CEO Muda, Choi Min-sik Magang Senior di Remake Film Intern

JawaPos.com – Choi Min-sik dan Han So-hee menyapa penonton lewat film terbaru Intern, remake dari film Hollywood Warner Bros.

Korea resmi mengumumkan bahwa film garapan sutradara Kim Do-young tersebut akan menghiasi bioskop saat musim libur Chuseok dan dijadwalkan tayang mulai 16 September 2026.

Dilansir deari dispatch, Intern mengisahkan pertemuan dua generasi di dunia kerja. Cerita berpusat pada Ki-ho, seorang pria yang memiliki pengalaman kerja selama 37 tahun dan memulai babak baru sebagai karyawan magang di sebuah perusahaan mode yang berkembang pesat.

Perusahaan itu dipimpin oleh Sun-woo, CEO muda yang sukses membawa bisnisnya menjadi pendatang baru yang diperhitungkan hanya dalam waktu tiga tahun.

Poster yang dirilis memperlihatkan Ki-ho dan Sun-woo berjalan menuju kantor dengan ekspresi penuh percaya diri.

Di balik semangat hari pertama bekerja, tersimpan dinamika hubungan yang dipenuhi perbedaan usia, pengalaman, dan cara pandang, sehingga memunculkan rasa penasaran mengenai bagaimana keduanya akan bekerja sama.

Trailer yang turut dirilis memberikan gambaran awal mengenai karakter Ki-ho. Dalam salah satu adegan wawancara kerja bersama Wakil Presiden Young-hwan, yang diperankan Kim Jun-han, Ki-ho menjawab pertanyaan tentang kelebihan dan kekurangannya dengan cara yang jenaka namun penuh makna.

Meski telah lama berkecimpung di dunia profesional, ia harus kembali memulai karier dari posisi paling junior di perusahaan tersebut.

Sun-woo justru merasa canggung dengan kehadiran Ki-ho yang ditempatkan langsung di bawah kepemimpinannya.