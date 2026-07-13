Selamat! Whiplash Milik aespa jadi Video Musik Tercepat yang Raih 300 Juta Penayangan

aespa. (Soompi)
JawaPos.com – Belakangan ini girlgrup asal Korea Selatan, aespa, memikat perhatian dengan karyanya yang berjudul Whiplash.
Dilansir dari Soompi, Minggu (12/7), video musik mereka kabarnya meraih 300 juta penayangan di platform YouTube
Pada tanggal 10 Juli sekitar pukul 6 pagi KST, video musik aespa untuk lagu hit mereka tahun 2024 Whiplash berhasil meraih rekor tersebut.
Hal ini menjadikannya video musik ketiga mereka yang mencapai angka tersebut setelah Next Level dan Drama.
Seperti yang diketahui, aespa pertama kali merilis video musik Whiplash pada tanggal 21 Oktober 2024 pukul 6 sore KST.
Tentunya mereka membutuhkan waktu lebih dari satu tahun, delapan bulan, dan 18 hari untuk mencapai angka 300 juta.
Menariknya, Whiplash kini menjadi video musik aespa tercepat yang mencapai tonggak sejarah tersebut, memecahkan rekor sebelumnya yaitu dua tahun, tujuh bulan, dan 11 hari yang dicetak oleh karyanya, Drama.
Saat itu Whiplash mendominasi tangga lagu Tiongkok, memuncaki tangga lagu K-pop Tencent Music, serta peringkat penjualan album dan video musik QQ Music.
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