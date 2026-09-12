Son Ye-jin Ungkap Alasan Kembali Main Drama Kolosal di The Scandal 



JawaPos.com – Son Ye-jin kembali ke genre sageuk setelah 24 tahun melalui serial Netflix “The Scandal”.

Ia memerankan Lady Cho, perempuan bangsawan yang memiliki kecerdasan, bakat, serta keinginan besar tetapi harus hidup dalam batasan ketat masyarakat era Joseon.

Peran tersebut menjadi kesempatan bagi Son Ye-jin untuk mengeksplorasi sisi karakter yang penuh hasrat dan keberanian.

Lady Cho sebelumnya diperankan oleh Lee Mi-sook dalam film Scandal yang dirilis pada 2003. Son Ye-jin mengaku masih mengingat kuat karisma Lee Mi-sook dalam film tersebut.

Namun, versi serial menghadirkan cerita yang lebih luas sehingga ia dapat membangun Lady Cho dengan lapisan emosi yang berbeda.

Ia juga merasa kini berada di usia yang tepat untuk menyampaikan emosi kompleks karakter tersebut.

Lady Cho dikenal sebagai perempuan berbakat dalam menulis dan melukis. Namun, kehidupan di era Joseon membuat kemampuan tersebut tidak mendapat ruang untuk berkembang. Ia akhirnya menjalani kehidupan sebagai istri seorang bangsawan.

Keadaan itu kemudian mendorongnya mengambil langkah berani dengan terlibat dalam sebuah taruhan cinta berbahaya bersama Cho Won yang diperankan Ji Chang-wook.

Menurut laporan Dispatch, produksi The Scandal digelar dengan menghadirkan Son Ye-jin, Ji Chang-wook, NANA, serta sutradara Jung Ji-woo.

Serial ini merupakan reinterpretasi novel Prancis Dangerous Liaisons karya Pierre Choderlos de Laclos yang terbit pada 1782 sekaligus mengambil inspirasi dari film Korea Scandal (2003).

Sutradara Jung Ji-woo memberikan pendekatan baru, termasuk memperkuat hubungan Lady Cho dan Hui-yeon yang diperankan NANA.

Ji Chang-wook memerankan Cho Won, pria yang dikenal sebagai salah satu penggoda terbesar di Joseon. Ia menggambarkan karakter tersebut sebagai sosok kompleks yang dipenuhi kebingungan dan kekacauan.

NANA sendiri berperan sebagai Hui-yeon, seorang janda muda yang kehilangan suaminya sebelum sempat menjalani kehidupan pernikahan dan perlahan mulai memiliki keinginan untuk hidup mandiri setelah bertemu Cho Won.

The Scandal akan mempertemukan ketiganya dalam permainan cinta yang penuh hasrat, godaan, dan konsekuensi. Netflix telah menetapkan 18 September 2026 sebagai tanggal penayangan global serial ini.