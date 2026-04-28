Bukan Bodyguard, Shin Seung Ho Klarifikasi Rumor Jadi Pengawal Irene Red Velvet 

JawaPos.com - Aktor Shin Seung Ho membagikan cerita masa lalunya dalam variety show Jeon Hyun Moo Plan 3 termasuk rumor unik yang sempat beredar tentang dirinya.

Salah satu rumor yang cukup viral adalah klaim yang mengatakan bahwa ia pernah menjadi bodyguard untuk Irene Red Velvet.

Menanggapi hal tersebut, Seung Ho memberikan klarifikasi secara langsung dan menegaskan bahwa tidak sepenuhnya benar.

Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah bekerja sebagai bodyguard profesional ataupun pengawal pribadi artis.

Hal ini berawal dari ia memutuskan berhenti dari karir sepak bola dan mencoba berbagai pekerjaan paruh waktu untuk mendapatkan pengalaman baru.

Salah satu pekerjaan yang ia jalani saat itu adalah menjadi bagian dari tim keamanan di sebuah department store.

Pada suatu hari, Red Velvet datang ke lokasi tersebut untuk menghadiri sebuah acara promosi.

Karena kebutuhan pengamanan tambahan, ia diminta untuk membantu menjaga area tersebut sebagai bagian dari tim keamanan.

"Saat itu, sebuah grup bernama Red Velvet datang ke department store untuk sebuah acara dan mereka meminta saya untuk memberikan perlindungan ketat hari itu," terangnya dikutip dari Naver.

Tugas itu bersifat sementara dan hanya berlangsung selama acara berlangsung, bukan penugasan khusus untuk satu artis.

Namun, karena ia terlihat berada di dekat para member membuat munculnya persepsi bahwa ia adalah bodyguard pribadi mereka, khususnya Irene.