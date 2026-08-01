Ryu Hye Young Gabung Kim So Hyun dan Song Kang, Masih Pertimbangkan Drama Romantis 'White Scandal'

JawaPos.com – Ryu Hye Young dikabarkan tengah dalam pembicaraan untuk bergabung drama romantis terbaru "White Scandal". Jika menerima tawaran tersebut, ia akan beradu akting dengan Kim So Hyun dan Song Kang, yang sebelumnya juga dikonfirmasi masih mempertimbangkan tawaran membintangi proyek yang sama.

Menurut laporan soompi, Ryu Hye Young mendapat tawaran memerankan Yoon Hae In, sahabat sekaligus mantan rekan sesama aktris dari tokoh utama Ji Eun Seol.

Karakter tersebut digambarkan sebagai sosok yang tetap setia berada di sisi Ji Eun Seol meski sang sahabat mengalami masa-masa sulit setelah kariernya hancur.

Drama "White Scandal" diadaptasi dari web novel populer. Ceritanya mengikuti perjalanan Ji Eun Seol, mantan aktris cilik yang kehilangan segalanya setelah menanggung kesalahan kakaknya.

Demi mengejar kembali impiannya, ia bekerja sebagai manajer lapangan hingga bertemu dengan Dan Yi Hyuk, seorang bintang papan atas Korea Selatan yang juga menyimpan rahasia besar. Keduanya kemudian terlibat dalam hubungan kontrak sembari mengungkap kebenaran di balik masa lalu mereka.

Kim So Hyun disebut sedang mempertimbangkan peran sebagai Ji Eun Seol, sementara Song Kang mendapat tawaran memerankan Dan Yi Hyuk, aktor terkenal sekaligus anak di luar nikah keluarga konglomerat NB Group.

Apabila keduanya menerima proyek ini, mereka akan kembali dipertemukan dalam satu drama sekitar lima tahun setelah membintangi "Love Alarm" bersama.