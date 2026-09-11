9 Tahun Menghilang, Bae Hyeon Seong Kembali dengan Wajah Penuh Misteri di Paradise Lost 

Bae Hyeon Seong (x @dddddddd1957760)
JawaPos.com – Film terbaru “Paradise Lost” mulai menarik perhatian lewat still terbaru yang memperlihatkan pertemuan penuh keganjilan antara Kim Hyun Joo dan Bae Hyeon Seong.
Film bergenre thriller ini mengisahkan seorang anak bernama Sun Woo yang tiba-tiba kembali ke rumah setelah sembilan tahun dinyatakan hilang. Kepulangannya justru membuka luka lama sekaligus menghadirkan sosok yang terasa asing bagi sang ibu.
Kim Hyun Joo berperan sebagai Ryu So Young, seorang ibu yang dihantui rasa bersalah karena merasa tidak mampu melindungi putranya.
Selama Sun Woo menghilang, So Young bertahan dengan bantuan program kecerdasan buatan (AI) bernama “Children of Paradise”.
Melalui program tersebut, ia dapat berinteraksi dengan versi Sun Woo ketika masih berusia 10 tahun, seolah-olah kenangan tentang putranya tetap hidup.
Keadaan berubah drastis ketika Sun Woo akhirnya kembali. Diperankan Bae Hyeon Seong, Sun Woo kini telah tumbuh dewasa dengan wajah penuh bekas luka dan tatapan yang sulit dibaca.
Perubahan tersebut membuat So Young berada dalam dilema antara putra virtual yang selama ini menemaninya dan putra kandung yang kini terasa seperti orang asing.
Menurut laporan Soompi, still terbaru memperlihatkan ketegangan hubungan keduanya. So Young tampak mengunjungi sebuah tambang batu bara terbengkalai sambil membawa sebuket bunga, sementara Sun Woo terlihat duduk di kamar yang masih dipertahankan seperti ketika dirinya masih kecil.
Sutradara Yeon Sang Ho menggambarkan Paradise Lost sebagai kelanjutan dari kisah “The Ugly” dengan atmosfer yang lebih gelap dan dingin.
Konflik emosional antara ibu dan anak menjadi daya tarik utama film ini. Di satu sisi, So Young ingin menerima putranya yang telah kembali setelah penantian panjang.
Namun di sisi lain, perubahan Sun Woo memunculkan ketakutan dan pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi selama sembilan tahun kepergiannya.
Kehadiran unsur AI juga memberikan lapisan cerita yang menarik tentang ingatan, kehilangan, dan batas antara sosok nyata dengan kenangan yang diciptakan teknologi.
“Paradise Lost” sebelumnya telah diputar di Toronto International Film Festival (TIFF) dan Busan International Film Festival. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 21 Oktober 2026, membawa kisah reuni ibu dan anak yang perlahan berubah menjadi misteri penuh ketegangan.
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