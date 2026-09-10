Kim Hyun Joo Terkejut Melihat Anaknya, Bae Hyeon Seong, dalam Film Baru 'Paradise Lost'

JawaPos.com - Tahukah kamu, Kim Hyun Joo dan Bae Hyeon Seong akan beradu akting di film Korea bertajuk Paradise Lost.

Dilansir dari Soompi, Kamis (10/9), film thriller ini menyoroti seorang anak laki-laki bernama Sun Woo yang kembali ke rumah setelah sembilan tahun menghilang.

Menariknya, So Young, selama ini mengobati rasa sakit hatinya dengan berinteraksi bersama sosok anaknya saat masih kecil melalui program kecerdasan buatan (AI).

Kim Hyun Joo berperan sebagai Ryu So Young, sosok yang diliputi rasa bersalah karena tidak mampu melindungi anaknya

Dalam film inii, Bae Hyeon Seong berperan sebagai Ryu Sun Woo, anak laki-laki yang kembali setelah sembilan tahun.

Kini Ryu So Young berhasil menjalani hari-harinya dengan menemui sosok anaknya yang tetap membeku di usia 10 tahun di dalam program AI bernama Children of Paradise.

Kemudian, suatu hari, Sun Woo kembali ke rumah setelah sembilan tahun tetapi wajah yang penuh bekas luka dan tatapan mata yang sulit ditebak

So Young pun merasa bimbang di antara sosok anak virtual yang dihadirkan kembali melalui AI dan anak kandungnya yang nyata, yang kini kembali dengan penampilan layaknya orang asing.

Foto-foto yang baru dirilis ini semakin menyoroti momen pertemuan kembali yang penuh kecanggungan antara ibu dan anak tersebut.