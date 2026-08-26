NCT 127 Sukses Mendominasi Tangga Lagu Global Melalui Album Terbaru ‘BLINGY'

JawaPos.com – NCT 127 kembali dengan album terbaru bertajuk BLINGY dan langsung menduduki puncak berbagai tangga lagu di seluruh dunia.

Dilansir dari laman Soompi pada Rabu (26/8), Album BLINGY dirilis pada (24/8/2026) pukul 18.00 waktu Korea Selatan (KST) bersama lagu utama yang memiliki judul sama.

Tidak lama setelah dirilis, BLINGY berhasil meraih posisi teratas di sejumlah tangga lagu Korea Selatan dan internasional.

Hari kedua setelah perilisannya BLINGY menempati peringkat pertama tangga lagu iTunes Top Albums di Chili, Kolombia, Finlandia, Thailand, Indonesia, Malaysia, Turki, Lituania, Vietnam, dan Filipina.

Album tersebut juga berhasil masuk 10 besar tangga lagu iTunes Top Albums di total 21 wilayah berbeda.

Di Tiongkok, BLINGY menduduki peringkat pertama pada tangga penjualan album digital QQ Music, tangga album penuh, tangga video musik Korea, serta tangga penjualan album digital KuGou Music.

Sementara itu, lagu utama BLINGY turut mencatat prestasi di sejumlah tangga lagu musik Asia. Lagu tersebut menduduki posisi pertama tangga lagu waktu nyata Bugs di Korea Selatan serta tangga lagu waktu nyata Rising AWA di Jepang.