Capai Popularitas, NCT 127 Berikan Penampilan Spesial di America's Got Talent

NCT127. (Soompi)
JawaPos.com – Menapaki popularitas, boygrup Korea NCT 127 dikonfirmasi akan tampil di panggung America’s Got Talent loh.
Dikutip dari Soompi, Minggu (16/8), acara populer NBC tersebut mengumumkan bahwa NCT 127 akan hadir minggu depan sebagai penampil tamu spesial.
Rencananya, episode America’s Got Talent dengan penampilan NCT 127 akan tayang pada tanggal 19 Agustus pukul 20.00 ET.
Saat ini, NCT 127 sedang bersiap untuk comeback dengan album penuh ketujuh mereka, BLINGY, pada tanggal 24 Agustus.
Salah satu anggotanya, Johnny muncul dalam acara variety show barunya, ALL or NOTHING, yang menarik atensi.
NCT 127 menjadi sub-unit tetap pertama sekaligus sub-unit kedua secara keseluruhan dari grup vokal pria asal Korea Selatan, NCT.
Dibentuk dan dikelola oleh SM Entertainment, mereka debut pada 7 Juli 2016 dengan album mini (EP) bertajuk NCT#127.
Dengan formasi awal yang terdiri dari tujuh anggota, Taeil, Taeyong, Yuta, Jaehyun, Winwin, Mark, dan Haechan.
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Jawa Pos
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