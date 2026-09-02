Gitar Misterius Jadi Sorotan, D.O. EXO Rilis Concept Film Baru untuk ‘DOPAMINE’ 

JawaPos.com – D.O. EXO kembali membuat penggemar penasaran menjelang comeback solonya. Pada 1 September, sang penyanyi merilis concept film terbaru untuk mini album keempatnya yang berjudul DOPAMINE.
Dalam video tersebut, D.O. terlihat mencari sebuah gitar yang hilang hingga akhirnya menemukan gitar tersebut di bagian belakang sebuah truk, seperti dilaporkan allkpop.
Concept film bertema “MISSING GUITAR” ini menjadi bagian dari rangkaian materi promosi DOPAMINE yang dirilis secara bertahap.
Cerita sederhana tentang pencarian gitar tersebut memberikan sentuhan misterius sekaligus membuat penggemar semakin penasaran dengan konsep yang akan diusung D.O. dalam comeback solonya.
DOPAMINE merupakan mini album solo keempat D.O. dan dijadwalkan resmi dirilis pada 8 September 2026. Comeback ini menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan musik solonya setelah lebih dari setahun sejak perilisan album penuh BLISS.
Sebelum concept film terbaru ini, D.O. juga telah memperkenalkan sejumlah materi teaser untuk DOPAMINE, termasuk concept photo dan film bertajuk “DAILY DOPAMINE”.
Rangkaian konten tersebut secara perlahan memperlihatkan atmosfer album sekaligus membangun antisipasi menuju hari perilisan.
Kehadiran gitar dalam concept film terbaru juga menjadi detail menarik yang membuat penggemar semakin menantikan kejutan berikutnya. Dengan waktu comeback yang semakin dekat, D.O. diperkirakan masih akan menghadirkan sejumlah teaser tambahan sebelum DOPAMINE resmi dirilis.
Kini perhatian penggemar tertuju pada karya musik yang akan dibawa D.O. melalui mini album terbarunya. Setelah berbagai petunjuk visual diperkenalkan, ‘DOPAMINE’ akan resmi menyapa pendengar pada 8 September.
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Jawa Pos
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