Seniman Manga Jepang Takashi Okazaki Raih Emmy lewat Star Wars

JawaPos.com - Seniman manga dan ilustrator Jepang Takashi Okazaki meraih Emmy Award pada Minggu (6/9) berkat karyanya dalam serial animasi Star Wars. Pria berusia 52 tahun itu memenangkan penghargaan Outstanding Individual Achievement in Animation untuk desain karakter dalam "Star Wars: Visions Volume 3".

Okazaki menerima penghargaan tersebut atas karyanya pada salah satu dari sembilan episode dalam serial antologi Disney+ itu. Dilansir dari Kyodo, Selasa (8/9), "Star Wars: Visions Volume 3" menampilkan film-film pendek yang diproduksi sejumlah studio animasi Jepang.

Usai acara penghargaan di Los Angeles, Okazaki mengaku sangat gembira menerima penghargaan tersebut. Ia mengatakan selama ini selalu berusaha menciptakan sesuatu yang baru dan merasa semakin senang karena penghargaan itu datang dari proyek yang berkaitan dengan Star Wars, waralaba yang telah lama ia sukai.

"Saya selalu berusaha melakukan sesuatu yang baru," kata Okazaki kepada wartawan setelah upacara penghargaan.

Penghargaan Emmy tersebut bukan pengalaman pertama Okazaki di ajang bergengsi televisi Amerika Serikat itu. Sebelumnya, ia pernah masuk nominasi Outstanding Animated Program berkat karyanya dalam film animasi "Afro Samurai: Resurrection" pada 2009.

"Star Wars: Visions" merupakan serial antologi yang memberikan ruang kepada sejumlah studio Jepang untuk menghadirkan cerita dan gaya visual mereka sendiri dalam semesta Star Wars.