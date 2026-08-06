Stres, Perempuan di Jepang Ditangkap usai Batalkan Lebih dari 2.000 Pesanan Produk One Piece

JawaPos.com - Kepolisian Tokyo menangkap seorang perempuan yang diduga mengganggu operasional toko daring milik penerbit manga Shueisha Inc. dengan membuat lalu membatalkan lebih dari 2.000 pesanan produk One Piece.

Seperti dilansir Kyodo, Kamis (6/8), perempuan tersebut adalah Mayu Yoshida, 32, yang bekerja di sebuah restoran di Osaka. Ia ditangkap atas dugaan menghalangi kegiatan usaha (obstruction of business).

Dalam pemeriksaan, Yoshida mengakui perbuatannya. Ia mengaku melakukan aksi tersebut karena stres yang menumpuk dalam kehidupan sehari-harinya.

Polisi menduga Yoshida memesan berbagai produk, termasuk figur karakter dari serial manga populer One Piece, melalui toko daring Jump Characters Store milik Shueisha. Aksi itu dilakukan berulang kali sejak Juli 2024 hingga Mei 2025.

Menurut penyelidikan, Yoshida menggunakan lebih dari 200 akun untuk membuat pesanan dalam jumlah besar. Namun, ia sengaja tidak menyelesaikan pembayaran sehingga pesanan otomatis dibatalkan setelah melewati batas waktu.

Dalam beberapa kasus, Yoshida juga memilih metode pembayaran tunai saat barang diterima (cash on delivery). Setelah barang dikirim, ia justru menolak menerima paket tersebut sehingga transaksi kembali dibatalkan.

Pihak Shueisha melaporkan dugaan gangguan tersebut kepada kepolisian pada Juni 2025. Setelah melakukan penyelidikan, Kepolisian Metropolitan Tokyo menangkap Yoshida pada Selasa.