Mencari Mesias di Dunia yang Tak Butuh Juru Selamat: '20th Century Boys' dan Fabrikasi Krisis oleh Kultus Modern

JawaPos.com - Sejarah dunia modern sudah berkali-kali membuktikan bahwa keadaan suatu negara yang sedang baik-baik saja tidak selalu berbanding lurus dengan kondisi mental sebagian masyarakat di dalamnya.

Kejayaan dan kemakmuran di bawah langit yang tenang ternyata bisa menjadi pisau bermata dua yang mendatangkan keterasingan sosial, kebosanan eksistensial, bahkan kekosongan spiritual.

Sosiolog Prancis Emile Durkheim menyebut kondisi semacam ini sebagai anomie, sebuah keadaan ketika perubahan sosial yang begitu cepat membuat sebagian manusia kehilangan orientasi hidup.

Ironisnya, kemajuan ekonomi, industrialisasi, dan teknologi yang menjanjikan kesejahteraan tidak selalu mampu mengisi ruang-ruang kosong dalam batin manusia.

Justru di tengah kehidupan yang relatif stabil lah manusia mulai mencari dan mempertanyakan sesuatu yang jauh lebih kompleks dan abstrak: makna, arah hidup, serta keyakinan bahwa keberadaannya memiliki tujuan.

Di titik kebingungan di tengah kenormalan itulah sering kali lahir figur karismatik yang menawarkan sesuatu.

Sesuatu yang terdengar sederhana, tetapi bisa menenangkan jiwa: jawaban.

Figur ini mengumpulkan individu-individu dengan kegelisahan serupa, menyatukan keresahan kolektif tersebut ke dalam satu ideologi bersama, sebelum perlahan membangun narasi bahwa dunia sedang berada di ambang krisis, dan hanya mereka yang mengetahui jalan keluarnya.

Fenomena inilah yang dipotret dengan begitu megah oleh mangaka Naoki Urasawa lewat salah satu magnum opus-nya, 20th Century Boys.