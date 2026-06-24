Dengan Album ‘Lemon Tang,’ Girlgrup Hearts2Hearts Raih Rekor Penjualan di Minggu Pertama

Hearts2Hearts . Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Melejit dalam waktu singkat, girlgrup Korea Hearts2Hearts meraih ke puncak baru dengan comeback terbarunya, Lemon Tang.
Dikutip dari laman Soompi, Rabu (24/6), grup besutan agensi SM Entertainment ini melakukan comeback yang sangat dinantikan dengan mini album.
Hanteo Chart mengumumkan Lemon Tang telah terjual sebanyak 440.895 kopi hanya dalam dua hari, membuat penggemar antusias.
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Sebelumnya rekor penjualan di minggu pertama juga mereka pecahkan yaitu sebesar 425.146 untuk mini album pertamanya, FOCUS.
Dengan lima hari tersisa hingga akhir pekan, masih harus dilihat seberapa tinggi rekor Hearts2Hearts akan naik hingga akhir 28 Juni.
Hal ini pun semakin menguatkan Hearts2Hearts menjadi girlgrup ternama di berbagai wilayah di dunia.
Hearts2Hearts memulai debut mereka awal tahun ini pada tanggal 24 Februari dengan singel pertama bertajuk The Chase, ini akan menandai comeback pertama dalam waktu sekitar empat bulan.
Memiliki anggota berbakat yaitu Jiwoo, Carmen, Yuha, Stella, Juun, A-na, Ian, dan Ye-on, grup ini melejit dalam waktu singkat.
Dengan visual serta bakat yang mereka miliki, grup ini berhasil debut pada 24 Februari 2025, disertai album single pertama mereka, The Chase.
Hearts2Hearts juga memiliki makna, yang berarti mereka akan terhubung dengan penggemar secara luas melalui dunia musik.
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