KickFlip Pamer Energi Ceria di Mini Album ke-4 “My First Kick”

ilustrasi boygrup K-pop KickFlip. Sumber foto: Instagram /@kickflip_jype
JawaPos.com – Boygrup K-pop KickFlip resmi comeback melalui mini album keempat bertajuk “My First Kick” pada Senin (6/4) lalu.
Mini album ini memiliki lagu utama "Eye-Poppin'”, sebuah lagu dansa bergaya hyper-punk tentang pengakuan berani kepada cinta pertama seseorang.
Diikuti enam lagu lainnya berjudul "Twenty”, "Stup!d”, "Scroll", "Roar", dan "My Direction", di mana para anggota turut berpartisipasi dalam album tersebut.
Melansir Yonhapnews, sang pemimpin grup, Kyehoon ikut menulis dan menggubah lagu utama, menggambarkannya sebagai lagu yang berani dan ceria.
"Sejauh ini kami banyak menggunakan elemen rock, tetapi kami ingin menantang diri sendiri dengan genre dan konsep yang berbeda," katanya.
Penyanyi itu juga menambahkan bahwa mini album ini menangkap transisi para anggota memasuki usia 20-an.
"Ini adalah pertama kalinya sejak debut kami semua anggota berkontribusi dalam penulisan lagu dan kami ingin mengekspresikan kesegaran dan emosi yang khas dari orang-orang di awal usia 20-an," lanjutnya.
Adapun mini album “My First Kick” berhasil terjual sebanyak 343.587 kopi di pertama hari penjualan.
Hingga kini, video musik “Eye Poppin’” juga memperoleh lebih dari 1,5 juta views, dengan 31 ribu likes dan 2,7 ribu komentar sejak penayangannya di YouTube per Selasa (7/4) siang.
Setelah debutnya pada Januari 2025 dengan "Flip it, Kick it!", KickFlip dengan cepat membangun rekam jejak yang mencakup berbagai kemenangan di acara musik lokal, penghargaan pendatang baru, dan penampilan di festival global besar seperti Lollapalooza Chicago.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven