KickFlip Pamer Energi Ceria di Mini Album ke-4 “My First Kick”

JawaPos.com – Boygrup K-pop KickFlip resmi comeback melalui mini album keempat bertajuk “My First Kick” pada Senin (6/4) lalu.

Mini album ini memiliki lagu utama "Eye-Poppin'”, sebuah lagu dansa bergaya hyper-punk tentang pengakuan berani kepada cinta pertama seseorang.

Diikuti enam lagu lainnya berjudul "Twenty”, "Stup!d”, "Scroll", "Roar", dan "My Direction", di mana para anggota turut berpartisipasi dalam album tersebut.

Melansir Yonhapnews, sang pemimpin grup, Kyehoon ikut menulis dan menggubah lagu utama, menggambarkannya sebagai lagu yang berani dan ceria.

"Sejauh ini kami banyak menggunakan elemen rock, tetapi kami ingin menantang diri sendiri dengan genre dan konsep yang berbeda," katanya.

Penyanyi itu juga menambahkan bahwa mini album ini menangkap transisi para anggota memasuki usia 20-an.

"Ini adalah pertama kalinya sejak debut kami semua anggota berkontribusi dalam penulisan lagu dan kami ingin mengekspresikan kesegaran dan emosi yang khas dari orang-orang di awal usia 20-an," lanjutnya.

Adapun mini album “My First Kick” berhasil terjual sebanyak 343.587 kopi di pertama hari penjualan.

Hingga kini, video musik “Eye Poppin’” juga memperoleh lebih dari 1,5 juta views, dengan 31 ribu likes dan 2,7 ribu komentar sejak penayangannya di YouTube per Selasa (7/4) siang.