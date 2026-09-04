Ryu Sujeong Comeback dengan Mini Album ‘ALL THE COLORS I AM’ 

Ryu sujeong (x @allmyanecdotes)

JawaPos.com – Ryu Sujeong kembali menyapa penggemar dengan warna musik terbarunya. Menurut laporan Sports Chosun, Ryu Sujeong mengumumkan comeback melalui perilisan mood poster untuk mini album keempat bertajuk “ALL THE COLORS I AM.”

Dalam poster tersebut, Ryu Sujeong tampil menatap kamera dengan latar langit biru dan deretan atap bangunan. Busana hitam tanpa lengan serta rambut panjang yang terurai membuatnya terlihat lebih dewasa dan elegan.

“ALL THE COLORS I AM” menjadi album yang menggambarkan berbagai sisi dalam diri Ryu Sujeong yang tidak dapat didefinisikan hanya dengan satu warna.

Album ini mengisahkan perjalanan seseorang untuk menjadi lebih kuat, dimulai dari menghadapi kehancuran, menerima keadaan, hingga kembali bangkit. Seluruh proses tersebut akan dituangkan melalui karakter musik dan sensibilitas khas Ryu Sujeong.

Sejak debut sebagai main vocalist Lovelyz, Ryu Sujeong telah dikenal melalui karakter vokalnya yang serak dan unik. Setelah memulai perjalanan sebagai solois, ia juga aktif berpartisipasi dalam proses penulisan lagu sehingga perlahan membangun identitasnya sebagai seorang singer-songwriter. Kemampuan tersebut membuat mini album terbarunya semakin dinantikan.

Album ini juga memiliki arti khusus karena menjadi aktivitas musik pertama Ryu Sujeong setelah bergabung dengan agensi baru, all my anecdotes.

Kepindahan tersebut menandai babak baru dalam kariernya sekaligus memberikan ruang bagi Ryu Sujeong untuk memperkenalkan sisi musikal yang lebih matang kepada para pendengar.

Melalui “ALL THE COLORS I AM”, Ryu Sujeong tidak hanya menghadirkan karya baru, tetapi juga menuangkan kisah tentang proses menemukan dan menerima berbagai sisi dirinya.

Perpaduan antara pengalaman pribadi, warna vokal khas, dan keterlibatannya dalam proses kreatif membuat comeback kali ini menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan solonya.

Mini album keempat “ALL THE COLORS I AM” dijadwalkan dirilis pada 11 September 2026 melalui berbagai platform musik online.