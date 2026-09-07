Tuai Prestasi, ARIRANG Karya BTS Kembali Naik di Official Albums Chart Inggris

JawaPos.com - Selalu memberi penampilan panggung terbaik, grup Korea BTS kembali naik di tangga lagu Inggris dengan album terbaru

Dikutip dari Soompi, Senin (7/9), hal itu pun menjadi perbincangan hangat dan membanggakan di kalangan penggemar setianya

Kabarnya di Minggu ini, Official Charts Inggris (yang secara luas dianggap setara dengan tangga lagu Billboard AS) mengumumkan hal bahagia.

Ternyata album studio kelima BTS, ARIRANG, telah melonjak ke peringkat 83 pada minggu ke-24 berturut-turut di Official Albums Chart.

Makin membuat antusias, ARIRANG, yang memulai debutnya di peringkat 1 pada bulan Maret lalu, kini menjadi album pertama BTS yang berhasil bertahan selama 24 minggu di Official Albums Chart.

BTS atau Bangtan Boys menjadi salah satu boygrup asal Korea Selatan yang dibentuk pada tahun 2010 lalu.

Anggotanya yaitu Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, dan Jung Kook, yang ikut menulis atau memproduseri sebagian besar materi mereka.

BTS juga pernah merilis sebuah serial dokumenter bertajuk BREAK THE SILENCE yang memikat ARMY (nama penggemar)

Memperkenalkan diri sebagai grup hip hop, mereka memperluas gaya musik untuk menggabungkan berbagai genre.