ARIRANG BTS Lampaui Thriller Michael Jackson di Chart Inggris, Tur Eropa Dongkrak Popularitas

BTS (X @bts_bighit

JawaPos.com – BTS membuktikan popularitas mereka lewat album studio kelima ARIRANG.

Dikutip dari The Chosun, album tersebut masuk dalam daftar Official Biggest Albums of 2026 So Far di Inggris dengan menempati posisi ke-20, menjadikannya salah satu rilisan paling sukses sepanjang paruh pertama tahun ini.

Pencapaian tersebut terasa semakin istimewa karena BTS menjadi satu dari sedikit artis dunia yang berhasil membawa album baru mereka masuk ke daftar prestisius tersebut, bahkan melampaui sejumlah album legendaris seperti Thriller milik Michael Jackson.

Tak hanya itu, album ini langsung debut di posisi pertama Official Albums Top 100 saat dirilis dan mampu mempertahankan performanya selama 17 pekan berturut-turut.

Berkat euforia konser tur dunia di Tottenham Hotspur Stadium, album tersebut kembali menguat di tangga lagu terbaru.

Pihak Official Charts bahkan menyebut ARIRANG sebagai proyek K-pop dengan performa terbaik di Inggris sepanjang 2026.

ARIRANG bertahan selama lima pekan di posisi kedua Spotify Weekly Top Albums Global dan mencatatkan rekor sebagai album dengan jumlah posisi puncak terbanyak sepanjang tahun ini.

Tak hanya itu, lima lagu dari album tersebut, termasuk lagu utama SWIM, berhasil mengamankan tempat di tangga lagu mingguan Spotify, memperlihatkan konsistensi minat pendengar di seluruh dunia.

Efek dari tur Eropa BTS turut terasa di berbagai tangga lagu nasional. Setelah konser di Munich, Jerman, album ARIRANG mengalami lonjakan signifikan dengan menembus posisi empat di Official German Album Chart, sementara salah satu singelnya masuk ke peringkat 67.

Kenaikan tersebut menunjukkan besarnya dampak penampilan langsung BTS terhadap popularitas karya-karya mereka di pasar musik Eropa.

Sebagai hadiah spesial untuk ARMY, BTS juga merilis audio tambahan yang menghadirkan versi Korea dari lagu NORMAL.

Rilisan tersebut langsung memuncaki tangga lagu iTunes Top Songs di 69 negara dan wilayah, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman, serta Brasil.

Lirik yang mengangkat sisi rapuh para anggota di balik gemerlap kehidupan sebagai bintang dunia dinilai berhasil menyentuh hati banyak pendengar.

Deretan pencapaian ini semakin mengukuhkan posisi BTS sebagai salah satu kekuatan terbesar di industri musik global.

Mulai dari pencapaian di Official Charts Inggris, dominasi Spotify, hingga sambutan luar biasa di iTunes dan pasar Eropa, ARIRANG membuktikan bahwa karya BTS terus mendapat apresiasi luas sekaligus memperkuat warisan mereka di kancah musik internasional.